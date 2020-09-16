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蘋果發表會一次看　聚焦Apple Watch與iPad、就是沒iPhone 12

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

 記者邱倢芯／台北報導

盼望iPhone 12新機的果粉可以繼續存錢了！一如先前分析師與推特爆料達人的預測，今（16）日的蘋果新品發表會中，並沒有推出iPhone 12系列新機，蘋果執行長Tim Cook一出場時，就直言這場發表會將聚焦Apple Watch與iPad新品。

而今日的發表會中，總共推出了4新品（Apple Watch Series 6、Apple Watch SE、iPad 8、新iPad Air）與1項新服務（Apple One）。另外推特爆料達人所預測的藍牙追蹤器AirTags這次也並未現身發表會上。

蘋果手錶更新與推出新系列
在這次的發表會中，蘋果一口氣就推出了Apple Watch Series 6、Apple Watch SE兩款新智慧手錶；其中，Apple Watch SE的售價相當「香」，台灣售價只要8,900元，不用一萬元即可入手Apple Watch SE。

Apple Watch Series 6
這次Apple Watch Series 6除了原有的金、銀兩色選擇外，這次還特別新增了藍色與(PRODUCT)RED兩種新選擇。

▼Apple Watch S6錶殼顏色選擇更多樣，這次推出了藍、紅兩種新色。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

而為了實現果粉期待已久的原生睡眠追蹤功能，這次蘋果在Apple Watch S6中搭載了血氧測量功能，透過手錶背面的紅外線測量，讓果粉配戴入睡時，得以偵測睡眠品質；如果是在日常生活情況下，在開啟偵測功能時，手錶也在15秒內快速偵測完畢血氧數值。

這次Apple Watch S6所搭載的晶片是採用基於A13處理器所改的S6晶片，但是官方指出，這次Apple Watch S6所採用的S6晶片S6晶片已針對手錶產品進行優化。

Apple Watch S6的訂價為399美元，台灣售價為12,900元起。

Apple Watch SE
這款新品可能會成為許多果粉入手的手錶產品，因為其外觀設計與Apple Watch Series 6相同，不過售價卻少了4,000元（Apple Watch SE售價為8,900元）。

▼平價版Apple Watch SE亮相。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

Apple Watch SE搭載了S5晶片，不過也提供了跌倒偵測與SOS緊急服務等功能；而手錶產品原有的活動紀錄（活動、運動、站立）等功能，Apple Watch SE使用者一樣可享受得到。

家人共享設定
而除了這次的蘋果手錶產品，蘋果也推出了家人共享設定功能。這項功能可以讓你可用自己的iPhone，為家中的孩子或長輩設定Apple Watch，這也意味著即便孩子或是老人家沒有iPhone，一樣可享受到Apple Watch所帶來的好處。

▼透過家人共享設定功能，即便是沒有iPhone的孩童、長輩，一樣可享受到Apple Watch所帶來的好處。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

在設定完成後，孩子或是長輩的手錶，就會有自己的電話號碼和帳號。有了電信供應商的行動網路服務，你可以將已設有行動服務方案的家人手錶連接至行動網路，因此即使你的iPhone不在他們身邊，家人還是能保持聯繫。

值得注意的是，台灣目前可提供這項功能的電信業者有中華電信與台灣大哥大；而家人共享設定功能支援的錶款為Apple Watch Series 4（含）以後的GPS + 行動網路錶款。

▼中華電信與台灣大哥大可讓Apple Watch Series 4（含）以後的GPS + 行動網路錶款用戶使用家人共享設定功能。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,Apple Watch S6,Apple Watch SE。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

平板
而除了手錶產品外，這次蘋果也針對兩款平板產進行更新，分別是iPad 8與新iPad Air。

iPad 8
這次所推出的iPad 8產品僅是常規的硬體升級，其採用了10.2吋的LCD螢幕，處理器也僅是從A10升級至A12晶片。而iPad 8支援Apple Pencil手寫功能。

▼iPad 8處理器從A10升級至A12晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,iPad。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

iPad 8售價為美金329元（台灣售價18,900元起），而教育價則只需美金299元（約台幣8,700元）。

iPad 8平板提供了32GB與128GB兩種容量選擇，這次一樣提供「單純Wi-Fi」與「Wi-Fi + 行動網路」兩種版本。

iPad Air（2020）
新iPad Air平板在外觀上採用像是iPad Pro系列的設計，尺寸為10.9吋，雖然是全螢幕的設計，不過不支援Face ID，而是採用Touch ID確保用戶安全性。

▼新iPad Air這次提供了五種顏色選擇。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

這次Touch ID並不是在螢幕下方以Home鍵的形式出現，而是將指紋辨識功能搭載於機身側邊的電源鍵上。且這次新iPad Air一改先前的Lightning充電埠，改採USB-C接口。

值得注意的是，新iPad Air這次所搭載的處理器為A14晶片，搶在iPhone 12系列新機推出前率先搭載；而因為新iPad Air搭載了A14處理器，也將為這款平板產品帶來更強悍的性能和續航體驗。

▼搶先iPhone 12，新iPad Air率先搭載了A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,iPad Air,A14晶片。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

且這次蘋果提供新iPad Air更多的外觀選擇，一口氣推出了天藍、綠、玫瑰金、灰、銀五種顏色。售價為599美元，台灣售價18,900元起。

新iPad AIr將會提供64GB與256GB兩種容量選擇，且這次也提供了「單純Wi-Fi」與「Wi-Fi + 行動網路」兩種版本，消費者可依照自己的需求挑選適合的產品。

Apple One
傳聞已久的Apple One軟體訂閱方案終於在這次的發表會中現身。

▼Apple one訂閱方案選擇，不過台灣並沒有提供Premier服務訂閱選項。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

▲▼蘋果發表會,Fitness+,Apple one。（圖／翻攝自蘋果發表會直播）

官方推出Apple One的最大用意就是要讓果粉可用更實惠的月費價格，來訂閱一些軟體服務，如Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、iCloud等。

Apple One分為個人方案與家庭方案（6人分享）兩種形式，一樣都可以一次訂閱Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade、iCloud等服務內容。值得注意的是，國外的Apple One多了Premier服務訂閱選項，但是因為Apple News+與健身課程服務Apple Fitness+目前皆未在台灣推出，因此台灣並沒有Premier的訂閱選擇。

▼Apple One個人與家庭方案。（圖／翻攝自蘋果官網）

▲▼Apple One。（圖／翻攝自蘋果官網）

在個人方案中，用戶一個月僅需付出315元即可獲得這四項軟體服務，換算下來一個月可省下205元的訂閱費用。而在家庭方案中，每月僅需付出395元即可戶得上述四項軟體服務，每個月可省下275元。

至於個人方案與家庭方案內容究竟有何不同？在Apple Music、Apple TV+、Apple Arcade三項服務的提供上是相同的，不過在iCloud中，若是訂閱個人方案那麼僅能獲得50GB的雲端空間，而家庭方案則可獲得200GB雲端空間。

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