擅挖山坡禿一片！地主「最狂障眼法」躲追查　稽查員一看驚呆

▲地主擅自開挖八卦山土坡，鋪水泥又塗綠漆。（圖／東森新聞）

記者趙蔡州／綜合報導

彰化市八卦山一名李姓地主日前開挖私有地，導致山坡地變成一片光禿禿的黃土坡，他擔心跟旁邊的植被地不協調，竟突發奇想在地面鋪設一層水泥，接著在水泥上又塗上一層綠色油漆，試圖營造土坡仍有植被的假像。彰化縣政府知情後，擔心山區環境影響，已經派人前往稽查，若有違規情況將依法開罰。

彰化八卦山李姓地主「未經申請」，擅自開挖私有的山坡地，開挖後又覺得一片光禿禿的黃土不好看，竟自行在山坡鋪上一層厚厚水泥，接著又塗上一層綠色油漆，遠遠看去就像是長滿綠色草皮般，只是因為顏色實在太假了，相關違規情況很快就被環保人員發現。

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▲該土坡原本的情況。（圖／東森新聞）

彰化縣水利資源處利用衛星影像，經由比對不同時期的土地照片後，發現該地表有特殊的變異點，因此立刻派人實地到現場稽查，才發現這一起違規開挖山坡地事件。水資處水土保持科科長陳武郎表示，「該地被鋪上一些塗料，可能有涉及環保（違規）的部分，還要調查。」

李姓地主解釋，他是為讓土地看起來不會太突兀，才會在山坡塗上一層綠色油漆。雖然李男開挖的是私有地，並非國有土地，但沒有申請就隨意開挖，加上鋪設水泥及塗油漆等行為，對於當地環境可能有影片，相關單位正在持續調查，若有違規情況將依法開罰。

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