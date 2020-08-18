晚上想和男友出遊！媽一看「約會地點」秒變臉　網：終結流言

▲彰化八卦山流傳著都市傳說，只要情侶去就會分手。（圖／ETtoday資料照）

記者施怡妏／綜合報導

許多情侶喜歡一起到山上看夜景，在燈光美氣氛佳的氛圍下，可以激發兩人的愛情火花。一名女網友日前和家人提到，想和男朋友一起去八卦山約會，結果卻遭到媽媽反對，「未婚男女不要約去八卦山」。她也突然想起，關於八卦山的分手都市傳說，「為了往後的幸福，就當寧可信其有，不可信其無了」。

眼看浪漫七夕即將到來，彰化今年「卦山夕照幸福鵲橋」已正式點燈，女網友在臉書「爆怨公社」發文，晚上想和男朋友一起去八卦山走走，但卻遭到媽媽阻止。媽媽傳訊息寫道，「未婚男女不要約去八卦山，所以你們不要去八卦山哦」，媽媽這一番話，讓原PO突然想起，曾經和前任到八卦山散步，最後都是分手收場，「到底是巧合呢？還是八卦山的安排？」

▲彰化八卦山天空步道點燈既浪漫又漂亮。（圖／彰化市公所提供）

許多網友看完後認為，這都是只是迷信，「一起去過了，生三個，小的也快結婚啦」、「交往7年也一起去過，準備結婚了」、「沒分手生了兩個，還在往上攀升20年的孽緣」、「一起去過，現在在一起7年了生2個」、「我去好幾次都分不了手」、「可惡我跟前男友去八卦山之後他就變成我老公了！」

也有多網友表示，是正緣就不會分，「感覺是去測試的地方欸，正緣就不怕，孽緣就會處理掉」、「會分手的，不管去哪裡還是會分手啊」。也有其他網友表示，「我嫁到彰化14年了，有點膩惹，改天約我老公去走走」、「看來只能把山炸了，終結流言」、「彰化年輕男女都不說分手的，都說『我們去八卦山走走』，對方就要知道這邊在暗示分手了」。

據了解，八卦山傳說有一對相愛情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處輕生，後來就傳出情侶到此就會分手的魔咒，從此就被封為「情侶禁地」。