打破「情侶禁地」魔咒！史上最大未婚聯誼　就在彰化八卦山舉辦

▲彰化市公所在天空步道搭起銀河光雕。（圖／彰化市公所提供）

記者唐詠絮／彰化報導

八卦山傳說有一對相愛情侶得不到家人祝福，在大佛前「立誓怨恨世間情侶」，並在佛像耳垂處輕生，後來就傳出情侶到此就會分手的魔咒，從此就被封為「情侶禁地」，為了打破這個魔咒，彰化市公所在八卦山天空步道搭起長達一公里長的銀河光雕幸福鵲橋，為全台優質未婚青年男女牽起幸運紅線，創造幸福未來。

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彰化市公所精心為全台未婚青年男女舉辦的「卦山夕照~幸福鵲橋」未婚聯誼活動，將於8月22日（星期六）上午10點起至晚上7點，在彰化藝術高中體育園區、天空步道、八卦山大佛風景區舉行，將浪漫進行長達9個小時，讓參加者留下畢生難忘的回憶！今年接受報名對數為125對、共250人參加，可說是全國最大場次的未婚聯誼活動，更首創報名參加者即可參加萬元禮券的摸彩活動，將有四位幸運兒可帶回萬元禮券。

同時，市公所也將為參加聯誼的青年男女安排豐盛的BUFFRT及精緻下午茶，參加聯誼者另可獲得參加禮、配對成功者另有配對禮；此外，凡參加聯誼活動認識交往並於林市長任內締結連理者，贈送結婚禮60吋電視機一部。

當天自上午10點起，先在彰化藝術高中體育園區進行一連串的聯誼活動；隨後，活動的最高潮，將從下午6時起掀開序幕，由林世賢市長帶領所有參加未婚聯誼者、6對結婚滿60週年的鑽石婚夫婦、80對三代同堂以及所有民眾，步履幽緩地走過天空步道-全國最長鵲橋。

▲當天將有6對結婚年滿60周年長者一起參加。（圖／彰化市公所提供）

彰化市公所指出，凡是參加漫步鵲橋且走完全程者，即贈送精緻螢光棒、餐點一份（共4千份），三代同堂以上的家庭成員一起走過鵲橋者即贈送500元禮券，採事先報名前50個家庭可獲得禮券，所有參與走鵲橋活動者可參加摸彩活動，獎項有iPhone手機、50吋電視機、iPad平板電腦、智慧型手環、小米行動電源、藍芽音箱、禮券等大獎，價值超過10萬元。

為了這場浪漫華麗的盛會，八卦山九龍池廣場當天也將搖身變成情人音樂會舞台，為情人節帶來別開生面的浪漫氛圍，音樂會邀請多組知名藝人深情演唱，讓天下有情人們感受濃濃的愛意與幸福。市長林世賢誠摰歡迎天下有緣人、有情人，攜手來彰化一起聽音樂、逛市集及觀賞夕照美景，漫步全台最長的鵲橋、幸福美滿一輩子。

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