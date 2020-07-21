彰化八卦山麓沿線被大群黑色蟻軍入侵　噴殺蟲劑...專家：千萬毋湯！

記者唐詠絮／彰化報導

彰化八卦山麓沿線一帶，被一大群黑色疣胸琉璃蟻入侵，從戶外田野入侵居家室內，不僅造成民眾生活不便，也將即將收成的龍眼果樹啃咬，危害日益擴大，看得令人頭皮發麻，專家建議，最好不要噴殺蟲劑防治，反而會四處擴散造成反效果，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。

▲彰化市山區被大批黑色蟻軍入侵。（圖／市民代表韓德生提供，以下同）

請繼續往下閱讀...

彰化市民代表韓德生表示，山區沿線各里近期因為蟻害範圍擴大，居民苦不堪言，從原本戶外移動，因環境狀況變化，包含農藥及殺蟲劑使用不當，造成蟻群移竄至民宅。

韓德生說，最近二年數量更是大噴發，在住家屋頂天花板內築蟻巢，如行軍般的在房內到處爬，碰觸蟻群時也會被咬，或在電燈開關內窩居，造成電燈開關失靈。在戶外停車30分鐘後，就會看到擋風玻璃及車體上就被大量的疣胸琉璃蟻佔據。農民在果園摘果工作時，也常一群30幾隻落到衣服爬在身上，或躲在衣領內側及口袋內，嚴重影響日常生活及工作。

彰化市民代表韓德生為反應民眾需求，特別邀請彰化師範大學生物系林宗岐教授，實地田野調查，建立彰化市疣胸琉璃蟻害生態範圍GPS，未來協助彰化市公所做為防制計畫的基礎資料庫。

林宗岐教授說明，防治的目的在於控制族群數量及密度，控制在「不會危害、不會干擾」的程度，若將環境中的螞蟻全部殺死，生態系的循環中可能會出現別的物種取而代之，造成另一種的失衡。

林宗岐教授提醒，疣胸琉璃蟻喜好居住於隱蔽性高的環境，聞到強烈的忌避氣味就會逃竄，噴殺蟲劑防治，反而會四處擴張，建議農民加強清園、減少蚜蟲和介殼蟲提供蜜露給疣胸琉璃蟻，若數量龐大可用皂素、硼酸混蔗糖水做防治。

►最新「亮白神器」爆紅！開瓶才加進C粉 保養講求「新鮮」效果超強