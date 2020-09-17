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「金山小編案」判定出爐！審議小組開3次會認定陳嘉緯因公死亡

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▲已故新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）

▲已故新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市政府為釐清金山區公所臉書小編陳嘉緯是否屬過勞死，11人審查小組前後開了三次會議後，判定陳嘉緯是因公死亡。市府尊重並按審查小組之認定，辦理相關撫慰事宜。

市府參照中央規定包含邀約對象、組成方式及相關程序等，由法制局長擔任召集人，並延聘１０名外部專家學者組成審查小組，分別於109年8月27日、9月10日及17日召開３次會議，就陳姓約僱人員亡故前工作情形、就醫及救護等相關資料進行審查後，認定本案可符合行政院與所屬中央及地方各機關約僱人員僱用辦法，比照公務人員退休資遣撫卹法第53條第２項第4款第３目，為執行任務而為必要之事前準備或事後之整理期間，猝發疾病之因公死亡要件。市府尊重並按審查小組之認定，辦理相關撫慰事宜。

新北市府成立審查小組，調閱工作內容與出勤紀錄，釐清是否屬因公死亡。人事處表示，為釐清金山區公所陳姓約僱人員在家亡故是否屬因公死亡，市府參照中央規定包含邀約對象、組成方式及相關程序等，組成11人審查小組，除由新北市法制局長吳宗憲擔任召集人外，並遴聘醫學領域6人、法律領域2人及人事行政領域2人之外部專家學者共同組成，相關資料啟封，由專案小組依事實及學理進行審查。

市府人員先前表示，家屬認為若由區公所進行調查，將會有球員兼裁判之嫌，希望由外部介入。因此，市府於告別式舉行後即函示人事總處，詢問由非服務機關審查是否符合法規，人事總處同意由市府召集調查人員。最後，11位委員中僅吳宗憲一人為市府人員，其餘皆為外部專家。

▲新北市法制局長吳宗憲。（圖／新聞局提供）

▲新北市法制局長吳宗憲。（圖／新聞局提供）

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