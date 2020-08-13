「金山小編之死」親友疑過勞　區公所資料封存將啟動調查　

▲已故新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯。（圖／翻攝自臉書）

記者羅婉庭／新北報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯日前在家中驟逝，13日舉行告別式，外界也關注市長侯友宜是否前往弔唁。針對親友質疑其過勞致死，金山區長廖武輝表示，所有出勤資料、工作內容紀錄已經封存待查，區公所現階段以協助家屬為主。

金山區公所約僱職員陳嘉緯4日晚間在家中驟逝，今於金山舉行告別式。家屬質疑陳嘉緯未滿 30 歲，突然去世恐是因區公所工作過勞。目前區公所已將資料封存，市府與相關委員會將儘速調查與評定。

據了解，陳嘉緯為約僱的職務代理人，代理的職等曾經變動，但卻薪資減少、工作負擔增加，雖是約僱人員，卻擔負正式人員的任務，身兼新媒體組長、臉書小編、媒體聯絡人多職，時常在深夜或假日也能看到區公所臉書發文。據友人轉述，他三年來工作認真，經常加班到半夜。

對此，侯友宜回應，新北市政府將全力的協助家屬處理後續後事，對於家屬有一些疑義和訴求的部分，市府也會全力配合。

至於區公所未來人事調整，區長廖武輝表示，現在一切都先協助家屬完成後事，暫時都先專心協助家屬。未來在非工作時段，除了緊急事件之外，就逼免工作人員太多事務。