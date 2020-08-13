金山小編之死引過勞爭議　侯友宜「從優從寬撫卹」：區公所務必深切檢討

記者羅婉庭／新北報導

新北市金山區公所小編、新聞聯絡人陳嘉緯日前在家中驟逝，13日舉行告別式，市長侯友宜下午兩點前往弔唁，結束後於場外受訪表示，他以市長的身份要求金山區公所務必做深切檢討，請同仁記取這個事件，也已要求相關單位優從寬撫卹。

▲新北市長侯友宜赴金山區公所新聞聯絡人陳嘉緯靈堂弔唁。（圖／讀者提供）

侯友宜面色凝重表示，陳嘉緯是一個非常優秀、積極、負責認真的年輕朋友，尤其他在金山區公所服務期間表現優異，對於他的驟然離世非常的不捨。這段時間，他每天關心所有同仁在工作上是不是過於辛苦，或者到底有沒有得到合理的分配。

侯友宜表示，他以一個大家長的身分，不但要求金山區公所要做深切的去檢討、了解，更重要的事，團隊每個人都要記取這個事件。

至於區公所資料封存待查，侯友宜表示，希望陳嘉緯能夠得到非常公平、合理的後續處理，在調查過程當中，大家都能夠去認識這位認真的優秀青年。所以，他已經要求市政府民政局、區公所以及研考單位，不但要從優從寬的去撫卹，也要把他的善事辦理的讓家屬能夠無後顧之憂，全心全意地把後面的事情辦好。

侯友宜表示，市府將會依法保存相關的資料。他已經跟家屬溝通過，達成一些共識，讓家屬能夠無後顧之憂。他也強調，同仁在認真努力之餘，身體健康要照顧好，工作量必需合理的分配。

金山區公所約僱職員陳嘉緯4日晚間在家中驟逝，今於金山舉行告別式。家屬質疑陳嘉緯未滿 30 歲，突然去世恐是因區公所工作過勞。目前區公所已將資料封存，市府與相關委員會將儘速調查與評定。

據了解，陳嘉緯為約僱的職務代理人，代理的職等曾經變動，但卻薪資減少、工作負擔增加，雖是約僱人員，卻擔負正式人員的任務，身兼新媒體組長、臉書小編、媒體聯絡人多職，時常在深夜或假日也能看到區公所臉書發文。據友人轉述，他三年來工作認真，經常加班到半夜。

對此，侯友宜回應，新北市政府將全力的協助家屬處理後續後事，對於家屬有一些疑義和訴求的部分，市府也會全力配合。

至於區公所未來人事調整，區長廖武輝表示，現在一切都先協助家屬完成後事，暫時都先專心協助家屬。未來在非工作時段，除了緊急事件之外，就逼免工作人員太多事務。