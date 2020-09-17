柯文哲表態參選2024總統：我不是想　「我是直接準備」

記者袁茵／台北報導

台北市議會開議，台北市長柯文哲17日赴市議會進行施政報告與質詢。被問到有沒有想過選2024年總統大選，柯文哲直接表態，「我不是想，我是直接準備！」讓質詢的台北市議員李柏毅吃驚回應，超出他的預期回應。





▲台北市長柯文哲市長赴市議會施政報告。（圖／記者林敬旻攝）

李柏毅17日質詢柯文哲時詢問，桃園市長鄭文燦有想過要選總統，而交通部長林佳龍則沒有，「請問你會不會選？」柯文哲回應，「正確講法是說，我們都是一路準備過去，每天做該做的事⋯⋯」

▲國民黨台北市議員李柏毅。（圖／記者林敬旻攝）

李柏毅直問，所以到底有沒有想過要選2024？柯文哲回應，「我不是想，我是直接準備！」柯文哲這席話，讓李柏毅驚訝到直喊「哇」，其他議員們則紛紛拍手。

柯文哲表示，「我們當台北市長是意外，當了每天就這樣準備⋯⋯」不過他生老病死、悲歡離合看太多，這幾次選舉鐘擺效應看下來，他都覺得害怕，每天做該做的事情，「順其自然，可以就可以，不行就算了幹嘛那麼在意！」

柯文哲說，「我們做，對國家有好處才做。因為我認為我去⋯對國家⋯我選的話，北流、北藝、大巨蛋全部都會完蛋，我當時不敢走。」

被問到不是因為怕選不上嗎？柯文哲直言，「沒有，我跟你講，2020選上機率比2024高很多。」至於民眾黨對2024年的盤算有無規劃？柯文哲說，「我現在沒時間管這些事情，大部分選舉在前半年才會浮上檯面，我覺得順其自然就好。其實我還在思考⋯⋯我覺得是這樣啦！民眾黨要縮小自己，挑最好的人才出來，不一定要民眾黨。」

李柏毅笑稱，假設國民黨的蔣萬安出來，會支持蔣萬安嗎？柯文哲表示，「如果他有辦法說服我，他的準備最好，我還是可以支持。」關於有什麼說服的建議？柯文哲提到，「我私下再跟你講。」讓李柏毅笑說「這你跟蔣萬安講就好。」

這時柯文哲突然提及，「市政要準備。我自己進來前面兩年市長也是亂當的。搞不清楚狀況，我兩年後比較正常。」

最後，李柏毅建議柯文哲還是要專心市政，希望民調下滑不是因為「無心市政」。對此，柯文哲說，「不會啦！這2年也沒選舉，所以不會有這個問題。」

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