若雙城論壇被說是「求和」　柯文哲：那當然就不會去





▲台北市長柯文哲於市議會備詢。（圖／記者林敬旻攝）

記者袁茵／台北報導

前立法院長王金平原訂率團參加海峽論壇，因央視「求和說」取消行程，導致國民黨海峽論壇破局。被問到如果明年辦雙城論壇，結果被中國大陸說「求和」，這樣還要不要去？台北市長柯文哲回應，對等尊嚴是基本條件，如果要求和當然不會去。

柯文哲17日下午赴市議會進行施政報告以及質詢。無黨籍台北市議員林穎孟質詢時提問，如果明年要舉辦雙城論壇，結果對方說是去「求和」，這樣該怎麼做？柯文哲認為，這次之後雙方都會更小心，除非大家不來往。

柯文哲提到，對等尊嚴是基本的條件，如果是求和、求饒，那就當然不會去，這是基本的條件，「又不是去拜託他！我也不需要去拜託什麼！」要舉辦就是要對等尊嚴。

關於中國大陸表態交流就得支持九二共識，那柯文哲的態度是什麼？柯文哲說，到目前為止，從來沒人講說九二共識是什麼，九二共識不能強加在他頭上，要先講清楚九二共識是什麼，「我們從來沒說要接受九二共識。」

林穎孟詢問，「那你到底要跪著還是站著交流？」柯文哲說，「通常我跟中國都是坐著交流」，對等尊嚴還是會維持。

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▼台北市議員林穎孟。（圖／記者林敬旻攝）