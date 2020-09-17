北市府贈日本宮城縣防護衣抗疫情　縣知事拍短片致謝

▲台北市捐輸姊妹市日本宮城縣大批防護衣和醫療手套，獲得日方感謝。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

全球新冠肺炎（covid-19）疫情持續嚴峻，日本確診人數已突破7萬人，北市政府應日本宮城縣政府請求，捐贈手套及隔離衣等醫療防疫物資，協助抵抗疫情，宮城縣政府今年8月6日收到物資後，特別製作致謝短片並公告於臉書粉絲專頁。

▲台北市捐輸姊妹市日本宮城縣大批防護衣和醫療手套，獲得日方感謝。（圖／記者張君豪翻攝）



台北市政府指出，日本遭受嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）影響甚鉅，疫情於今年4月份達到高峰，日本政府對東京都、神奈川縣、埼玉縣、千葉縣、大阪府、兵庫縣及福岡縣等地發布緊急事態宣言，更將原定8月於東京舉行的2020夏季奧運延後至2021年舉辦，4至6月期間每日新增確診人數雖有趨緩，但在全國解除緊急狀態後，疫情於7月份開始回溫，於8月時每日新增確診人數創下新高疫情嚴峻。



台北市柯文哲市長在今年4月22日時接獲日本宮城縣知事村井嘉浩的來信，信中說明宮城縣自今年2月29日第一例確診病例發生以來，縣内機關對醫療防疫用品需求激增，希望台北市支援宮城縣隔離衣、醫療檢查用手套等防疫物資。



北市決定捐贈日本宮城縣醫療用防疫物資，包含3,000雙醫療檢診用手套與1,500件隔離衣等，該支援物資在今年8月6日送達日本宮城縣政府手中，日本宮城縣更製作致謝短片於臉書粉絲專頁上播送，除了感謝台北市大力協助外，亦表示物資已分送至宮城縣防疫重點醫院－「東北大學醫院」增強該地防疫量能。

台北市政府除捐輸日本宮城縣醫療物資外，也與許多姊妹市分享北市抗疫心得寶典、防疫旅館、計程車等防疫政策，未來也將持續協助其他城市，盼挽救更多寶貴的生命免於疫情的危害。

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