「30歲↓的人還會重男輕女嗎？」爆熱論　網曝關鍵：相處才重要

▲傳統一輩有「重男輕女」觀念，現在已不盡然。（示意圖／pixabay）

網搜小組／鄺郁庭報導

本站8月底才報導《男生變不值錢？他困惑「年輕人都想生女兒」...網揭暗黑真相：兒子只會賠錢》，有好奇詢問，「為何現在年輕人都想生女生呀？」當時網友點出兩大關鍵「女兒貼心懂事，生男的只會賠錢。」就有另一位網友16日在PTT的WomenTalk板上發起閒聊「30歲以下重男輕女的多嗎？」引發話題。

這位網友文中表示，以他自己跟身邊朋友聊天的情況，發現幾乎沒人是「強烈希望」想生男孩的，大部分是覺得「健康就好」，也有一定比例的人想要生女孩子。但原PO覺得，身邊的狀況不能代表所有人，就好奇請教其他網友的意見，「你們覺得台灣現在的年輕人還重男輕女嗎？」

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看到貼文後，其他網友紛紛留言，「我身邊的親友九成都生男嬰，一堆親友唉唉叫要生女嬰」、「重男輕女的還是很多，只是想要男孩的不敢大聲講」、「我認識的年輕男生朋友都想要女兒XD！」

還有人直說，想要兒子的理由，是因為怕女兒的人身安全，「聽過不少想生男生，因為生女兒會很擔心她」、「只是沒跟你說而已吧？我身邊就有朋友想生男生，他們也不是為了想傳宗接代，而是說家裡多一個男生比較安心，女兒要擔心的事情太多」、「雖然想要女兒但又怕以後被垃圾騙走，矛盾。」

不過就有網友認為重點根本不在男生或女生，「主要是爸媽怎麼相處，小孩就會變成那種模樣」、「認真說，例如：生兒子，嘴巴嘟囔說『哎～人家比較想要女兒，比較貼心』；生女兒，說『我想要兒子傳宗接代呀！嗚嗚嗚』，完全不準，要看實際行動才能判斷。」