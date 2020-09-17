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習近平訪湖南瑤族村　關心少數民族「黨性教育」

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▲▼中共總書記習近平16日赴湖南考察。（圖／取自新華社）

▲中共總書記習近平16日赴湖南考察。（圖／取自新華社）

記者陳政錄／綜合報導

繼陝西、山西、寧夏後，中共總書記習近平再次進行疫情後，針對黨「脫貧攻堅」政策成效的出訪考察。據《新華社》報導，習近平於16日赴湖南考察调研，並於當日下午前往全村僅529人的沙洲瑤族村，對鄉親們說，「中國共產黨人自己有一條棉被，也可以分半條給老百姓。」

習近平此次考察的地點為湖南郴州市汝城縣文明瑤族鄉沙洲瑤族村，位於湖南、江西、廣東三省交界的羅霄山區，面積只有0.92平方公里，全村529人，其中瑤族人口340人。過去，沙洲村曾經有貧困戶30戶95人，2018年實現整村脫貧，2019年底，村民人均可支配收入達到13,840元人民幣。

▲▼中共總書記習近平16日赴湖南考察。（圖／取自新華社）

▲習近平在考察湖南脫貧成效時，不忘關心少數民族的黨性教育。（圖／取自新華社）

值得注意的是，習近平此次訪問沙洲瑤族村「半條被子的溫暖」專題陳列館、村服務中心和衞生室、沙洲現代農旅示範基地、文明瑤族鄉第一片小學，村民家中等地，不只了解當地、扶貧產業、鞏固脫貧成果，其中「半條被子的溫暖」專題陳列館更與習近平過去所講述的共產黨長征故事有關，為「紅色教育」、「黨性教育」的重要一環。

新華社報導稱，習近平2016年10月21日，在紀念紅軍長征勝利80周年大會上講述一個故事，「在湖南汝城縣沙洲村，3名女紅軍借宿徐解秀老人家中，臨走時，把自己僅有的一床被子剪下一半給老人留下了。老人說，什麼是共產黨？共產黨就是自己有一條被子，也要剪下半條給老百姓的人。」

2017年，當地以「半條被子」故事為主題建成沙洲紅色旅遊景區，並於2019年底升級為「國家4A級旅遊景區」，自此成為中共在少數民族村莊推動黨性教育、廉政教育、愛國主義教育的基地。

瑤族是中國最古老的民族之一，也是古代東方「九黎」中的一支，在華南地區分布最廣，分佈在廣西、湖南、廣東、雲南、貴州和江西五省（區）的130多個縣里，據2010年中國第六次全國人口普查統計，瑤族人口數為2796003人。

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