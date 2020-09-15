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美駐華大使下月初離職！　《環時》：繼任者或為對華強硬人物

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▲▼美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）。（圖／達志影像／美聯社）

記者鄭思楠／綜合報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）14日在推特閃電宣布，美國駐華大使布蘭斯塔德（Terry Branstad）將於10月離職。大陸官媒《環球時報》引述專家稱，這意味著布蘭斯塔德之前推行的路線或將被改弦更張，繼任者可能是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物。

中國外交學院教授李海東14日接受採訪時表示，在布蘭斯塔德3年多任職期間，中美關係遭遇大逆轉，美國對華政策過於強硬，布蘭斯塔德能夠發揮的空間大大縮水，或許他認為自己不再適合這個崗位，而就此提出了辭職。

另一位中美關係專家14日則稱，布蘭斯塔德在華3年多未表現出「出格言行」，其穩健派風格或讓對華日趨強硬的美國白宮鷹派們不滿，而作為大使，布蘭斯塔德一方面代表美國政府，一方面又身處中國面對中國人民，可能感覺被夾在中間左右為難。

專家稱，布蘭斯塔德的突然離職，無論如何都意味著美國政府對華外交政策的一種降級手段，體現出美國總統川普對華政策風向的改變，「這意味著布蘭斯塔德之前推行的路線或將被改弦更張，繼任者可能是更符合美國鷹派風格的對華強硬人物。」

美國駐華大使館9月14日傍晚發表官方聲明，證實大使布蘭斯塔德將於10月初卸任並離開北京。隨後，布蘭斯塔德以個人名義發表聲明，確認了將卸任的消息。

布蘭斯塔德在聲明中表示，「能在過去3年多來代表美國總統和美國人民，我感到格外榮幸，我們正在重新平衡美中關係，以使其公平、對等，並能在兩國都推動積極增長，離任之時，我和到任時一樣樂觀，我在中國遇到了非常多了不起的人，我太太Chris和我永遠不會忘記你們的熱情好客。」

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