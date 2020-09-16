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習近平：生物科技要自己掌握　8重點促「率先研發新冠疫苗」

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記者黃翊婷／綜合報導

《求是》雜誌15日刊登一篇中共總書記習近平的談話，內容談到生命安全和生物安全領域的重大科技成果，是國之重器，一定要掌握在自己手中；另外，他也談到中醫藥在重大疫病防治中的作用，其中中西醫結合、中西藥並用，是這次新冠肺炎疫情防控的一大特點。

▲▼習近平在《告台灣同胞書》發表40周年紀念會上發表談話。（圖／路透）

▲習近平認為生物科技是國之重器。（圖／路透，下同）

這篇標題為《構建起強大的公共衛生體系　為維護人民健康提供有力保障》的文章，是記錄習近平今年6月2日在專家學者座談會上的談話，內容聚焦在新冠肺炎疫情，同時還提出八大重點討論。

其中第五點，習近平認為中醫藥在這次的新冠肺炎防控起到很大的作用，透過中西醫結合、中醫藥並用穩住疫情，這也是中醫藥傳承精華、守正創新的生動實踐，未來將加強中醫藥特色人才培育，打造一支高水平的國家中醫疫病防治隊，還要深入研究中醫藥管理體制機制問題，加強對中醫藥工作的組織領導，推動中西醫藥相互補充、協調發展。

▲▼ 新冠肺炎,疫苗。（圖／路透）

▲習近平呼籲要力爭率先研發出新冠肺炎疫苗。

而在第七點中，習近平提到科技在重大疫情防控中的支撐作用，「我一直強調，科學技術是人類同疾病鬥爭的銳利武器，人類戰勝大災大疫離不開科學發展和技術創新」，因此，生命安全和生物安全領域的重大科技成果是國之重器，一定要掌握在自己手中，「當前，我們一定要發揮新型舉國體制的優勢，力爭率先研發成功新冠肺炎疫苗，爭取戰略主動。」

除了上述這兩點之外，其他重點還包含改革完善疾病預防控制體系、加強監測預警和應急反應能力、健全重大疫情救治體系、深入開展愛國衛生運動、完善公共衛生法律法規、加強國際衛生交流合作，整篇文章總計5220字。

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