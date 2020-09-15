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中歐視訊會「人權交鋒」　陸外交部：看法不同不影響對話合作

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▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐洲理事會主席米歇爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／新華社）

▲中德歐領導人會晤以視訊模式進行。（圖／新華社）

記者蔡紹堅／綜合報導

中德歐領導人會晤14日以視訊模式進行，歐洲理事會主席米歇爾在會上關切中國人權問題，但大陸國家主席習近平卻表示不接受人權「教師爺」，反對搞「雙重標準」。對此，大陸外交部發言人汪文斌指出，由於歷史文化、社會制度等差異，中歐在一些問題上存在不同看法，這是正常的，不會也不應該影響中歐對話合作。

汪文斌15日在例行記者會上提到，會晤期間，中德歐領導人就中歐關係以及雙方在經貿、綠色、數字、抗疫等領域對話合作深入交換看法，為下階段中歐關係規劃方向，確定重點領域，一致同意加強溝通協調合作，確保今後中歐之間一系列重大政治議程取得成功，深化互信，實現互利共贏，推動中歐關係邁向更高水平。

▼德國總理梅克爾。（圖／路透社）

▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

汪文彬指出，習近平提出中歐要做到四個堅持，堅持和平共處、堅持開放合作、堅持多邊主義、堅持對話協商，歐方領導人予以積極回應。

在談到會晤取得的成果時，汪文斌表示，一是中歐雙方正式簽署《中歐地理標誌協定》，充分體現中歐雙方堅持自由和開放貿易、支持以規則為基礎的多邊貿易體制的承諾，將為中歐經貿合作發展提供新的動力；二是確認中歐投資協定談判取得重大進展，重申年內完成談判的政治決心，為下階段談判提供戰略指引，共同釋放堅定信心和積極信號。

三是中歐同意建立環境與氣候高層對話機制、數字領域高層對話，打造中歐綠色合作夥伴、數字合作夥伴關係，釋放中歐攜手應對氣候變化、共同推進數字合作的積極信號；四是支持和踐行多邊主義，加強全球抗疫合作，共同促進全球經濟復甦，共同應對全球性挑戰，共同推動政治解決國際和地區熱點問題。

▼歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

▲▼中德歐領導人會晤,德國總理梅克爾,歐盟委員會主席馮德萊恩。（圖／路透社）

汪文斌也強調，由於歷史文化、社會制度、發展階段等不同，中歐在一些問題上存在不同看法，這是正常的，不會也不應該影響中歐對話合作，雙方同意本著平等和相互尊重的精神，加強溝通，增進客觀了解和認知，聚同化異，建設性管控分歧，堅持中歐全面戰略夥伴關係定位，把握好中歐關係的主導面和互利共贏的主基調。

汪文斌還說，下一階段，中方將落實好此次會晤重要共識和成果，在堅持和平共處、開放合作、多邊主義、對話協商基礎上，繼續推動中歐全面戰略夥伴關係健康穩定發展，為國際社會抗擊疫情、恢復經濟、維護正義注入更多正能量。

▼大陸外交部發言人汪文斌。（圖／路透社）

▲▼中國外交部發言人汪文斌。（圖／路透）

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