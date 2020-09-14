遠傳、亞太5G聯手第一步　舉辦5G 4K多視角演唱會

▲亞太電信Gt TV改版。（圖／亞太電信提供）

記者邱倢芯／台北報導

先前遠傳電信與亞太電信才宣布要在5G進行共頻共網合作，今（14）日亞太電就宣布，要與華語音樂發行商杰思國際娛樂，將在10月17日時於Gt TV及三創生活園區舉辦「潮流新聲 無限可能」Gt TV首場5G 4K多視角演唱會。值得注意的是，這場演唱會開放全民體驗，票價0元起。

亞太電信表示，這場演唱會不僅售票親民且卡司堅強，還邀請《狼人殺》新生代饒舌創作歌手婁峻碩、金曲入圍樂團慢慢說、雙人創作組合 Limi同台演出，一次體驗電音、嘻哈、民謠多種曲風，透過Gt TV還可自選喜愛偶像視角，在家也能零時差體驗演唱會「搖滾區」的沉浸感。

且這場演唱會將以4K多視角直播呈現，透過5G網路，多機採集現場訊號，並將採集到的內容快速進行回傳，零時差觀賞線上與線下演唱會，打破實體演唱會的時空限制，消費者也不再受限導播的單一視角，讓演唱會型式有了全新變革，提供粉絲與偶像多視角、零距離的觀影體驗。

另一方面，為了因應5G世代，Gt TV全面改版，在介面、內容和終端三面向進行升級。介面色系改成洗鍊沉穩的黑色，提升質感；增加「首頁影音推薦」、「我的最愛」功能，消費者可即時掌握最新資訊，客製化收納自己喜愛的內容。內容方面，推出「5G Zone」專區，主打明星多視角直播演場會、4K高畫質兒童劇團等精彩內容。