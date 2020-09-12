中國電信：5G已覆蓋大陸所有地級以上城市

▲大陸電信業者積極擴建5G網路覆蓋範圍，並採取共建共享模式。（圖／CFP）



記者蔡紹堅／綜合報導

大陸電信業者中國電信近日宣布，中國電信與中國聯通5G網路共建共享成果豐碩，5G網路已覆蓋全國所有地級及以上城市，9月30日前具備獨立組網SA商用基礎網路能力。

中國電信與中國聯通9日在北京舉行5G網路共建共享一周年工作回顧會議，兩家公司在會上簽署了5G網路共建共享框架協議，約定在5G全生命週期、全網範圍內共建共享一張5G精品網。

中國電信表示，通過共建共享，中國電信與中國聯通在一年內累計建設開通5G基地台超過30萬個，5G網路覆蓋擴大至全國所有地級及以上城市，使更多用戶可享受到5G高速網路服務。

中國電信提到，中國電信與中國聯通堅持以獨立組網SA（Standalone Access）為5G的發展方向和目標架構，堅決打造技術領先的5G網路，積極推動網路升級部署，持續開展SA共建共享組網性能驗證與SA網路協同優化工作。

中國電信還說，為推動SA終端與網路同步商用，雙方進行專項攻堅，協同各芯片、終端廠家開展端到端交叉組網兼容性測試驗證，共同推動SA產業鏈成熟完善，力爭9月30日前具備SA商用基礎網路能力。