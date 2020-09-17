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保障用藥安全　台南市中醫師簽署安全合法用藥公約

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▲台南市中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

鑒於日前爆發個別中醫師違法使用禁藥，引發民眾憂心中醫診所藥品安全，重創中醫師形象，台南市兩位中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，特別發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交公約書，簽署自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。

台南市衛生局自2020年8月起加強稽查中醫診所及中藥販售業者使用硃砂、鉛丹等禁用藥材情形，並受理民眾送驗至中醫診所就診之藥品檢驗。截至2020年9月14日已稽查中藥販售業332家次，中醫診所13家次，均符合規定，未有販售、使用禁藥情形。受理民眾28件藥品（含中藥粉17件、中藥材11件）檢驗重金屬鉛、汞項目，檢驗結果均符合規定。

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▲台南市中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

安全合法用藥公約簽署儀式，由大台南中醫師公會理事長郭世芳及台南市中醫師公會理事長蘇守毅等代表簽署，市議員沈家鳳也蒞臨會場，與市長黃偉哲及衛生局長許以霖，共同見證台南市中醫師團體簽署安全合法用藥公約。

黃偉哲市長表示，之前台中市才發生過前議長因為不當的使用中藥，造成一家都健康上都受到嚴重的衝擊，後來經過追查，發現還有其他的受害者。台南不必等，立即就超前部署，除對於境內中藥商332家、中醫診所13家，展開稽查檢測，都安全了，另有民眾來拿來送驗的28件，檢驗重金屬鉛、汞項目，也都是安全的。

▲台南市中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲說，市府還主動聯繫中醫師公會，一起為市民的用藥安全把關，透過外控與內控，希望能夠讓這個用藥安全能夠達到最好，讓中藥能夠更被市民接受。也希望藉著這個公約的簽訂，能夠讓市民朋友們對於中醫師長久以來的信任，對於中藥長久以來的信任都能夠持續下去。

▲台南市中醫師公會理事長蘇守毅和郭世芳，發起會員自律行動，向台南市長黃偉哲、衛生局長許以霖遞交自律公約，杜絕使用禁藥，保障民眾健康。（圖／記者林悅翻攝，下同）

黃偉哲市長強調，衛生福利部於民國94年5月1日就已經全面禁止中藥用硃砂製造、調劑、輸入、輸出、販賣或陳列，含鉛丹口服用中藥亦已於80年9月18日禁止製造、調劑、供應，日後如查獲不法業者擅自使用，將會祭出重罰，絕不寬貸。

衛生局局長許以霖，提醒民眾勿購買來路不明中藥，民眾就診之藥品，可向診所索取處方明細，若對藥品有過敏反應亦就診時告知醫師，若用藥後出現不適症狀，除可向開立處方的中醫師反應，也可到衛生福利部中醫藥司網站（網址： https://dep.mohw.gov.tw/DOCMAP/mp-108.html ）的「中藥不良反應通報專區」通報。

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