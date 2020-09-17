台南酒駕撞飛！3歲劉小弟搶救3天後不治　黃偉哲：治亂世用重典

▲台南歸仁13日晚間發生酒駕車禍，重傷的劉小弟昨夜宣告不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市永康、歸仁路口13日晚間發生死亡車禍，一名張姓男子酒駕撞上一輛3貼機車，造成曾女重傷不治，而其3歲外甥在與死神拔河3天後，於昨（16日）深夜也傳來遺憾消息，宣告不治死亡；目前另名重傷女童仍還在加護病房觀察中，尚未度過難關。台南市長黃偉哲今（17日）上午聽聞男童不治消息後，感到相當難過，直言近日酒駕、毒駕事件層出不窮，「治亂世用重典」，盼立院能針對酒駕、毒駕因心神喪失與否訂定例外條款。

這起重大酒駕車禍就發生在13日晚間，當時49歲的張姓男子酒後駕駛自小客車沿著台39線外車道往北直行，先與一輛車發生碰撞後加速肇逃，隨後又高速撞上曾姓女騎士，導致曾女（39歲）、與3歲的劉姓外甥、9歲的劉姓外甥女當場遭撞飛重傷，機車還因此起火燃燒。

▲肇事的張男遭法官裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

在車禍發生後，曾女及劉童當場喪失呼吸心跳，僅劉姓女童意識清楚，但其左大腿封閉性骨折，多處撕裂傷。救護人員到場後，立即將3人分送往永康奇美醫院、成大醫院救治，其中曾女因傷勢過重，當晚即宣告不治身亡；而男童經搶救後一度恢復呼吸心跳，但16日晚間情況急轉直下，最終仍宣告不治，目前僅剩劉姓女童仍在加護病房觀察中。

聽聞男童不治噩耗後，黃偉哲今早也表示震驚、難過，並直言近期全台酒駕、毒駕事件層出不窮，且肇事者還被以「心神喪失」輕判，社會大眾無法接受，盼立委們能放下政治口水戰，盡快針對酒駕、毒駕因心神喪失與否訂定例外條款，「酒駕喝茫了、毒駕吸茫了，沒有精神喪失問題，不要再被當作病患輕判，否則因酒駕而傷亡、犧牲的人，太沒有價值了。」

▼台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）