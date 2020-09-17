　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

台南酒駕撞飛！3歲劉小弟搶救3天後不治　黃偉哲：治亂世用重典

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市歸仁區大埔路2段萬聖公媽廟前，晚上發生汽機車車禍，並引發機車火警，造成4人受傷，其中2人無命跡象火速送醫急救。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南歸仁13日晚間發生酒駕車禍，重傷的劉小弟昨夜宣告不治。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅、莊智勝／台南報導

台南市永康、歸仁路口13日晚間發生死亡車禍，一名張姓男子酒駕撞上一輛3貼機車，造成曾女重傷不治，而其3歲外甥在與死神拔河3天後，於昨（16日）深夜也傳來遺憾消息，宣告不治死亡；目前另名重傷女童仍還在加護病房觀察中，尚未度過難關。台南市長黃偉哲今（17日）上午聽聞男童不治消息後，感到相當難過，直言近日酒駕、毒駕事件層出不窮，「治亂世用重典」，盼立院能針對酒駕、毒駕因心神喪失與否訂定例外條款。

這起重大酒駕車禍就發生在13日晚間，當時49歲的張姓男子酒後駕駛自小客車沿著台39線外車道往北直行，先與一輛車發生碰撞後加速肇逃，隨後又高速撞上曾姓女騎士，導致曾女（39歲）、與3歲的劉姓外甥、9歲的劉姓外甥女當場遭撞飛重傷，機車還因此起火燃燒。

▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲肇事的張男遭法官裁定羈押。（圖／記者林悅翻攝）

在車禍發生後，曾女及劉童當場喪失呼吸心跳，僅劉姓女童意識清楚，但其左大腿封閉性骨折，多處撕裂傷。救護人員到場後，立即將3人分送往永康奇美醫院、成大醫院救治，其中曾女因傷勢過重，當晚即宣告不治身亡；而男童經搶救後一度恢復呼吸心跳，但16日晚間情況急轉直下，最終仍宣告不治，目前僅剩劉姓女童仍在加護病房觀察中。

聽聞男童不治噩耗後，黃偉哲今早也表示震驚、難過，並直言近期全台酒駕、毒駕事件層出不窮，且肇事者還被以「心神喪失」輕判，社會大眾無法接受，盼立委們能放下政治口水戰，盡快針對酒駕、毒駕因心神喪失與否訂定例外條款，「酒駕喝茫了、毒駕吸茫了，沒有精神喪失問題，不要再被當作病患輕判，否則因酒駕而傷亡、犧牲的人，太沒有價值了。」

▼台南市長黃偉哲。（圖／記者林悅翻攝）

▲2020年「幸福城市」大調查，台南市長黃偉哲施政滿意度高達85.2％，台南市競爭力總排名在六都排名第二，僅輸台北市。（圖／記者林悅翻攝，下同）

►過期票券心肺復甦術！點這兌換東森幣

ET快訊
小鬼猝逝 …消防員「年輕人80%能電回來」　保命文被推爆
小鬼、峮峮「這輩子唯一同台」畫面！《玩很大》並肩燦笑惹哭網
iOS 14「現在能升級」！　新8大功能一次看
峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況
身邊人突倒下怎辦？　救護員曝3大關鍵急救時機
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

菲姐煮菜用他的鍋！幫前男友宣傳…提告討千萬節目費結果曝

妙齡女酒駕搏命！見警貼近加速逃　攔腰撞小黃彈飛...昏迷插管

吸金136億逃亡泰國4年　秦庠鈺上銬畫面曝！今押返台歸案

秦庠鈺在泰服刑期間想盡辦法逃亡　還找泰籍友人告他詐欺　

吃飯叫3個小姐只來1個！醉男怒推所長嗆「你哄X」　8字罰5萬

快訊／驚悚！水泥車右轉「前輪撞倒後輪輾斃」　苗栗單車翁慘死

台中騎士撞倒機車未報案挨罰3000　分局長授「交通事故求平安SOP」

每天吸毒氣！員林垃圾場狂燒4天　芬園鄉民怒拉白布條：無法呼吸

台新金捐百萬及物資救助犯保重傷家庭　蔡清祥盼拋磚引玉

吸金136億秦庠鈺下午押回！逃泰國獲大赦落跑…調查局銬上機

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

菲姐煮菜用他的鍋！幫前男友宣傳…提告討千萬節目費結果曝

妙齡女酒駕搏命！見警貼近加速逃　攔腰撞小黃彈飛...昏迷插管

吸金136億逃亡泰國4年　秦庠鈺上銬畫面曝！今押返台歸案

秦庠鈺在泰服刑期間想盡辦法逃亡　還找泰籍友人告他詐欺　

吃飯叫3個小姐只來1個！醉男怒推所長嗆「你哄X」　8字罰5萬

快訊／驚悚！水泥車右轉「前輪撞倒後輪輾斃」　苗栗單車翁慘死

台中騎士撞倒機車未報案挨罰3000　分局長授「交通事故求平安SOP」

每天吸毒氣！員林垃圾場狂燒4天　芬園鄉民怒拉白布條：無法呼吸

台新金捐百萬及物資救助犯保重傷家庭　蔡清祥盼拋磚引玉

吸金136億秦庠鈺下午押回！逃泰國獲大赦落跑…調查局銬上機

蘇貞昌明赴立院專案報告攻防美豬　下令首長加強溝通

2眼只剩洞！無毛貓「辛酸故事」逼哭8萬人：是我的榜樣

「鴻升我去老人會」阿嬤手寫紙條小鬼都留著！粉絲爆淚：滿滿洋蔥

畢爾無緣年度最佳陣容　成歷史首位「遺珠」繳場均30＋6

菲姐煮菜用他的鍋！幫前男友宣傳…提告討千萬節目費結果曝

密集演習麻痺美台！胡瑞舟：共軍攻台恐「奇襲」...最高境界像交響樂

小鬼愛毛孩「暖玩親親」　牽帥警犬：忍不住想跟牠拍照

直播突命令：幹嘛遮腿，就是要給人看！　女團FANATICS僵掉乖乖露出大腿

「行李塞殘屍」行徑詭異！　他返鄉開口就露餡：想和女友在一起

起亞汽車爆群聚染疫！南韓單日增153例　60%國民能打「流感疫苗」

小鬼驚見《玩很大》合照「多一隻手」　網友全發毛：好恐怖

社會熱門新聞

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

獨／小鬼猝死！高大成詳曝「解剖真相」

國三少女半年和高雄、金門18男發生關係　母怒告性侵

即／小鬼相驗結果出爐！檢方曝：家屬同意解剖

3歲童不治！台南酒駕2死1傷　爸淚：弟弟去做天使

小鬼家「平面圖曝」！遺體趴臥浴室門口

獨／黃鴻升最後身影曝光！臉上略顯疲態

猝逝現場曝！小鬼爸「喊人無回應」開門驚兒子遺體

黃鴻升遺體送抵二殯！父親到場相驗

快訊／黃鴻升猝逝！爸奔奇岩派出所

快訊／台南安平四草大橋驚見女浮屍

台商戀上女強人　妻靠兩封簡訊逆轉

更多熱門

相關新聞

3歲童不治！台南酒駕2死1傷　爸淚：弟弟去做天使

3歲童不治！台南酒駕2死1傷　爸淚：弟弟去做天使

台南市永康區一名張姓男子酒後開車撞上一輛三貼機車，造成騎車的曾姓女騎士急救後不治，而曾女的3歲外甥仍在和死神拔河，如今傳來遺憾的消息，3歲男童也搶救不治，爸爸深夜難過地說，「弟弟剛剛去做天使了。」親友沉痛呼籲，「酒駕垃圾隨機殺人如同定時炸彈，永遠重罰不怕，除非判決重刑，不然台灣很多的家庭都要破碎。」

台南新樓醫院辦病安發聲活動

台南新樓醫院辦病安發聲活動

國內首家憂鬱症中心正式上路

國內首家憂鬱症中心正式上路

黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度

黃偉哲視察永康區中華路民房下陷搶修進度

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市

災害防救深耕！台南市連8年獲頒特優縣市

關鍵字：

台南歸仁酒駕黃偉哲

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

KID徹夜完成小鬼「最後遺願」！網全看哭

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

小鬼猝逝「跌倒偵測」爆紅　獨居男：Apple Watch救了我

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

男友小鬼黃鴻升驟逝！峮峮「心被撕裂」淚水止不住　經紀人曝她現況

小鬼過世為何所有人都感慨？他列6優點大讚

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面