大陸發射火箭點名飛過「中國台灣島」　國防部回應了

▲大陸宣布海上發射長征火箭，點名飛過「中國台灣島上空」。（圖／翻攝自China航天）



記者林銘翰／台北報導

中國大陸15日上午在黃海海域成功發射一枚長征十一號海射運載火箭，以「一箭九星」方式將「吉林一號」高分03-1組衛星送入預定軌道，大陸自媒體「CHINA航天」更在推特指出，「要從中國台灣島上空飛過呀」，並搭配偷笑表情符號。對此，國防部15日表示，國軍聯合情監偵作為，都有充分的掌握，並適切應處。

「CHINA航天」日前透露，15日上午9時20分將在黃海海域用長征十一號 HY2運載火箭，以「一箭九星」方式發射「吉林一號」高分03系列9顆衛星。從軌跡圖上可見，該長征火箭預計從黃海海上發射基地發射，整流罩、第一節火箭落在東海海域，並且持續飛行，預計穿越台灣本島上空，在一路往南經過菲律賓等，往南海方向過去。

對此，國防部15日表示，國軍聯合情監偵作為，都有充分的掌握，並適切應處。

值得注意的是，該枚火箭發射的前一天，大陸自媒體「CHINA航天」在微博貼出了火箭飛行的路徑圖，顯示將穿越台灣、菲律賓、馬來西亞砂拉越，以及印尼婆羅洲的上空，朝著南海方向飛行。

「CHINA航天」還特別強調，該枚火箭會「從中國台灣島上空飛過」，並在文末放上了兩個「偷笑」的表情符號，引來了許多大陸網友的留言，認為火箭「飛過台灣上空」具有特別意義。

根據陸媒報導，「吉林一號」高分03-1組衛星由長光衛星技術有限公司研製，其中包括「嗶哩嗶哩視頻衛星」、「央視頻號衛星」在內的3顆視頻成像模式衛星和6顆推掃成像模式衛星，主要用於獲取高分辨率可見光推掃影像和視頻影像，將為我國國土資源普查、城市規劃、災害監測等提供遙感服務。

中國運載火箭技術研究院長征十一號運載火箭副總指揮金鑫表示，此次發射任務是一次真正意義上的海上商業應用發射，不僅一次性將吉林長光衛星有限公司研製的9顆吉林一號高分03組衛星送入太陽同步軌道，完成了同一個軌道面的部署，而且進一步優化海上發射技術流程，提升海上發射技術的安全性和可靠性，為未來實現海上發射常態化、高頻次奠定了基礎。

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