老師規定露營「不能帶手機」！　媽擔心小孩安全：國二還這樣規定

▲考量到活動的進行，老師提醒家長活動不需要帶手機。（圖／取自免費圖庫pixabay）

記者施怡妏／綜合報導

小孩是家長的心頭肉，對於小孩的安全一定是擺在第一順位，一名媽咪日前收到老師的訊息，考量到露營活動的安排，以及不想讓孩子沉迷3C產品，提醒家長露營活動無需帶手機。但這名媽咪卻不能接受，「小孩在外露營安全嗎？都已經國中二年級還規定這樣！」

這名媽咪在臉書「爆廢公社」發文，家中國二小朋友本週要參加學校的露營活動，但老師規定不能帶手機，由於露營活動極為緊湊，訊息會透過老師統一回覆，也擔心孩子晚上在帳棚內徹夜玩手機，影響隔天的活動表現，因此不開放帶手機。老師也承諾，「為了讓家長們安心，會隨時拍攝相關照片，上傳到群組跟大家報平安。」

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原PO得知消息後感到疑惑，對於小孩的安全有疑慮，「小孩在外露營安全嗎？如果老師睡了，小孩成群約出去，發生事情會有人知道嗎？都已經國中二年級還規定這樣！」也想問問其他家長們的想法。

▲老師傳送訊息到群組。（圖／翻攝自Facebook／爆廢公社）

有人認為這件事情沒那麼嚴重，「都已經國二了，請讓孩子長大，不要讓她當媽寶，當初我也是沒手機活過來的」、「以前公用電話時也沒打回家，現在就算帶手機也不會拿來報平安」、「適時的放手才是給孩子成長空間」、「以前小時候國小旅行哪個有帶過手機的」、「隔宿露營都在營區，不用怕」、「應該要注意一下是不是在河床露營哦」。

也有不少人認為父母會擔心是正常的，「我很支持你的看法，現在社會這麼多神經病，不怕一萬只怕萬一，大不了不要去」、「危險的時候手機的確蠻好用，但使用不當的確會像老師說的」、「老師不會睡，他們會巡到半夜，且露營活動（公民訓練）還有旅行社的人會幫忙顧」。