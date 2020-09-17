草泥馬「爽坐特斯拉」逛夜市！女飼主本尊曝光...萬人驚呆太勵志

▲草泥馬現身台北街頭，引起路人側目。（圖／爆料公社）

記者柯沛辰／綜合報導

台北一名男網友16日行經饒河街夜市，看到一名女子帶著寵物草泥馬來逛街，事後搭特斯拉離去，忍不住拍下分享這個罕見畫面。照片曝光後，在網上引發熱烈討論，還有網友疑似神出本尊，指女子就是「財富女神」、現年37歲女星王宥忻。

原PO在臉書社團「爆料公社」貼出照片，笑說「有草泥馬坐特斯拉來逛夜市」。照片中可見，地點位在饒河街觀光夜市，身穿藍色背心的女主人手握牽繩，待路邊藍色特斯拉車門開啟後，才將羊駝牽上車。

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▲草泥馬乖巧登上特斯拉。（圖／爆料公社）

許多人看完紛紛驚呼，「貧窮限制了我的想像」、「我以為在國外才看得到」、「有錢人的寵物，超乎想像」、「有錢人的生活，就是那麼樸實無華，且枯燥」、「連草泥馬都過得比我好」、「下輩子不當狗了，當草泥馬」。

其中，有其他網友巧遇、PO出正面照，認出女子疑似就是「財富女神」、歌壇新人王宥忻，不禁高喊「我知道她的故事，好勵志」。王宥忻小時候生吞過雞屎，外號又叫「雞屎妹」，今年2月才砸下500萬出新專輯，還找來王彩樺合體拍攝MV，引起關注。

值得一提的是，王宥忻18歲時家裡破產被查封，一度想要輕生，後來念書一天打5份工，憑藉創業翻身；22歲年收百萬；28歲擁有22間房地產；如今資產破億，達到財富自由，堪稱人生勝利組。

貼文PO出後短短5小時，就有超過2.2萬人按讚、2000則留言，掀起熱議。

▲「財富女神」王宥忻。（圖／記者周宸亘攝）

▲王宥忻的家庭生活中，常常可以見到寵物羊駝的身影。（圖／固力狗娛樂提供）

▼同一時間，也有其它網友巧遇，拍下王宥忻正面照片。（圖／爆料公社）

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