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買「小米手環4」只收到1！買方罵：騙很大　網神回：賓士C300？

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▲▼小米手環4。（圖／記者邱倢芯攝）

▲有網友買「小米手環4」只收到１個，抱怨賣方騙很大。（圖／記者邱倢芯攝）

記者林彥臣／綜合報導

網路上做拍賣，賣方不時會收到買方的奇葩回應，就有一位網友在爆廢公社上，PO出了一位買方的抱怨回應指出，規格小米手環4，收到的只有1「騙很大」。結果釣出一連串網友，模仿這位網友的神邏輯造樣造句。

▲▼買方小米手環4應該要有4個的神邏輯，讓網友笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

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▲買方小米手環4應該要有4個的神邏輯，讓網友笑翻。（圖／翻攝自爆廢公社）

原PO貼出買賣雙方的對話截圖，截圖內容中，賣方無奈表示，小米手環4表示的是第4代，並不是會有4台，如果買iPhone 11，也不可能收到11台對吧？下單前如有不清楚的地方，建議先聊聊詢問，而不是任意給不實評價。原PO也對這個對話下了一個註解，「賓士C300會有300台的概念嗎」

▲遭撞的賓士C300外匯車價落在130萬上下，賓士哥：免賠。（圖／資料照片／翻攝自Mercedes-Benz）

▲網友指出買賓士C300，難道要收到300部車？（圖／資料照片／翻攝自Mercedes-Benz）

網友對此留言表示，「所以玖壹壹是個9百多人的團體」、「5566有5566人！」、「想當年買了Nokia3310只來了一支，真是虧大了」、「空軍被騙了，幻象2000沒有2000台」、「台灣跟法國買的幻象2000，看來法國少交很多台！還是美國F-16比較好，超過16台」。

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