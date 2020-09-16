包裹藏毒…機靈外送員覺得怪秒報案！　警一條龍逮藥頭、藥腳

記者邱中岳、徐愷昕／台北報導

萬華分局西門町派出所6月18日凌晨，突然進入1名外送員表示剛收到需外送的信件很奇怪疑似毒品，要向警方檢舉，經值班員警打開信件檢視發現確有疑似毒品之晶體1包，由於快篩試劑檢驗呈二級毒品安非他命陽性反應，警方速成立專案小組並報請臺灣臺北地方檢察署指揮偵辦。

▲1名外送員6月18日凌晨突然進入派出所報案，表示外送的信件很奇怪疑似毒品。（圖／記者邱中岳翻攝）

▲有毒販利用外送平台運毒，所幸機靈外送員有及時發現報警處理。（圖／記者邱中岳翻攝）

待相關事證蒐集完畢後，警方7月25日執行搜索拘提，將34歲高姓藥頭（寄件者）及51歲張姓藥腳（收件者）取締到案，並查獲毒品安非他命5包、分裝袋、電子磅秤、不法所得新台幣15萬元、手機2支及平板電腦1台等證物，詢後將高嫌依販賣二級毒品罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

▲▼警方循線將藥頭及藥腳全逮捕歸案。（圖／記者邱中岳翻攝）

警詢時高嫌供稱，毒品是向41歲許姓犯嫌購買，警方立即向上溯源，9月1日持搜索票執行搜索拘提許嫌到案，當場查獲安非他命1包、手機2支等證物，全案詢後依販賣二級毒品罪嫌移送臺北地檢署偵辦。

萬華分局強調，未來將持續執行「安居緝毒專案」，特別針對藏匿社區毒品犯罪強力掃蕩，讓民眾住得安心，同時呼籲民眾如有發現住宅周遭有可疑或不法情事，請立即向警察機關檢舉，以共同維護「安全無毒」的居住環境。

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