誤會大了　墾丁白沙少年Pi的船不是劇組所留

▲《少年Pi的奇幻漂流》劇照。（圖／Netflix提供、翻攝自YouTube／Netflix Asia）

文／中央社記者郭芷瑄屏東縣16日電

最近有網友在臉書發文，指導演李安在墾丁白沙拍攝電影「少年Pi的奇幻漂流」，劇組所留下的船，及另做的老虎被彩繪，失去原貌，廠商澄清，船不是劇組留的，是他們訂製的。

網友烏佛爺在臉書表示，他到墾丁白沙旅遊，當地司機兼導遊解說，李安「少年Pi」在白沙取景，拍攝完畢後，劇組就將那艘船留在白沙灣當地標，「而且還弄了隻與電影中一比一大小的老虎模型在那」。

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烏佛爺說，沒想到大家到了後，發現不知什麼時候，也不知道哪個單位將船和老虎重新上色，變成七彩繽紛，「這艘船與老虎的價值，就是它們與電影中一模一樣，當重新上色後，這組東西都完全失去了它原有的意義」。

承租白沙灣經營露營區的賴姓廠商表示，這艘船不是劇組留的，是8年前他們承租經營露營區時訂製的，讓大家知道「少年Pi」曾經在白沙拍攝，同時也依劇情訂製一隻老虎坐在船上，船的比例比電影小很多，形狀和花紋也只是雷同，而電影的老虎是動畫，他們訂製的老虎比例也和電影不同。

賴姓廠商表示，原來的船和老虎顏色和電影雷同，後來，他們委託別的廠商經營，因為船和老虎都褪色，今年初委託廠商將老虎和船漆成彩色。

賴姓廠商對於被誤會成「劇組留的船被彩繪」很無奈，不過他說，他們9月已恢復自己經營，將回應網友們的意見，將船和老虎換回原來的色調，只是還是要澄清，船不是劇組留下來的。