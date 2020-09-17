秋老虎飆36度「轉秋冬濕涼天氣」時間曝　鋒面周末到降雨熱區出爐

▲中央氣象局預估，北部周末高溫降3、4度。（圖／資料照／記者李毓康攝）

記者陳俊宏／台北報導

秋老虎再一天，13縣市亮高溫燈號！天氣風險公司提醒，周五、周六北方鋒面接近，雖鋒面本身結構不太好，但還是會激發一些不穩定的作用，各地山區都容易有午後雷陣雨，平地市區也都有機會受影響；周日起鋒面後方的東北風南下，北部、東部會開始變成秋冬濕濕涼涼的天氣。

今高溫區域：

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【橙色燈號】連續3日36度以上

南投縣、台東縣。

【黃色燈號】36度以上

新竹縣、新北市、台北市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、嘉義市、高雄市、屏東縣、台南市、花蓮縣。

▼氣象局對13縣市發布高溫資訊。（圖／氣象局）

中央氣象局預報員劉沛滕接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今天（17日）天氣仍比較穩定，除台東、恆春半島有些因東南邊雲系的降雨之外，其他地區為晴到多雲，午後雷陣雨範圍和16日類似、不是很大，以山區為主或南部地區較明顯。

劉沛滕指出，今氣象局對大台北、新竹、南投、彰化以南、花蓮、台東發布「高溫資訊」，有局部出現36度高溫可能。

劉沛滕說，周五北邊鋒面慢慢接近，北部有些降雨機率，但各地仍以午後雷雨較明顯、降雨範圍擴大；周六、周日鋒面通過，北部、東半部有不定時降雨，其中午後伴隨熱力作用，容易短時強降雨，基隆北海岸、東北部可能有局部較大雨勢，至於中南部影響不是那麼大，以午後雷雨較明顯。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

劉沛滕表示，屆時加上東北風下來，周六、周日高溫稍微下降，預估北部降3、4度，來到31、32度，而低溫仍有24、25度；下周一到下周三稍微偏東北風，東半部有點降雨，但水氣沒很多，感受上屬於有點舒適到小熱。

至於今年第11號輕度颱風「紅霞」，劉沛滕指出，它因在南海高層、低層風速不一樣，環境風切比較大、且移動速度較快，可能周五進入中南半島，周六有機會減弱；颱風對台灣沒什麼影響，不過，西南側這幾天可能有點長浪，但訊號沒很明顯。

天氣風險16日在臉書說，周五、周六北方鋒面接近，雖然鋒面本身結構不太好，但還是會激發一些不穩定的作用，各地山區都容易有午後雷陣雨，平地市區也都有機會受影響。

天氣風險提醒，周日起鋒面後方的東北風南下，北部、東部會開始變成秋冬濕濕涼涼的天氣，低溫24、25度，還不是特別涼，但跟這幾天的秋老虎會有差；另外，宜蘭、花蓮也會容易有比較大的雨勢，戶外活動、旅遊可能會受到影響。

▲▼劉沛滕說，紅霞颱風往中南半島前進，對台灣沒什麼影響。（圖／氣象局）