　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

工人性侵11歲男童埋屍樹下「先殺再討贖金」　百萬人連署求處死刑

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

摩洛哥丹吉爾市11歲男童阿德南（Adnane Bouchouf）7日外出幫家人買藥時，遭24歲工人性侵殺害，遺體被埋在某社區庭院的樹下。這起案件掀起當地民眾一面倒的抨擊，數千人站出來要求判處凶嫌死刑，網路連署甚至已經超過一百萬人，就連國王穆罕默德六世也表達哀悼之意，但由於摩洛哥已暫停執行死刑27年，這次是否會重新執行，各界仍有許多不同的聲音。

▲▼學生,學童,男童,放學。（示意圖／pixabay）

▲阿德南外出買藥，卻從此一去不回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

綜合外媒報導，阿德南7日前往住處附近的藥房幫家人買藥，這一走竟然離奇失蹤，家人警覺不對勁，立即通報失蹤，並透過警方、媒體以及各大社群網站公開他的照片。後來警方循線追查，總算在監視器畫面中找到線索，發現失蹤之前他和一名陌生男子走在一起。

然而，警方進一步追查，真相卻讓家人心碎。原來，陌生男子是在丹吉爾港口工業區工作的24歲工人（未公布姓名），他將阿德南誘拐回公寓，性侵之後殺害，並埋在當地某知名社區的庭院樹下，最後再透過電話向男童家屬勒索贖金，企圖讓他們誤以為兒子還活著。

▲▼監獄,逃獄。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲民眾希望判處凶嫌死刑。

事後凶嫌不僅剃掉鬍鬚，還改變髮型，試圖躲過警方追查，但還是很快就被抓到，並被指控觸犯殺人罪；另外，他的3名室友也因為知情不報被捕。這起事件傳開後掀起摩洛哥民眾憤怒，有數千人在12日當天上街抗議，呼籲應該判處死刑，甚至在網路發起連署，目前已有超過一百萬人同意判處死刑。

此外，摩洛哥國王穆罕默德六世也向阿德南的家屬表達哀悼之意，並譴責凶嫌犯下令人髮指的罪行。雖然各界輿論都傾向判處死刑，但摩洛哥自從1993年起就沒有執行過死刑，是否廢死，近年來各界也是吵得不可開交，這次會不會判處凶嫌死刑，結果或許還得等上一段時間才會出爐。

►尾牙抽中「遠得要命住宿券」 送人才知↑1.5倍

ET快訊
黃鴻升叫小鬼！他親揭真相　「和初戀楊丞琳有關」被誤會N年
小鬼原本想35歲結婚！　黃鴻升上月改口「絕不娶」親曝原因
小鬼猝逝「蘋果跌倒偵測」爆紅　獨居男感念：Apple Wat
小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪：變賣東西賺零
點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

頂尖芭蕾舞者被「性照」勒索失蹤6年　疑遭肢解扔荒井！兇嫌是經紀人

白宮發言人：美短期內將就TikTok協議做出決定

美司法部起訴5名中國駭客　台灣多大學受害！逾6萬張照片姓名外流

「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死…全身焦黑陳屍床鋪

牛排館嫌「俗」！男師穿T恤想用餐遭拒　「感覺像次等公民」

工人性侵11歲男童埋屍樹下「先殺再討贖金」　百萬人連署求處死刑

頂尖芭蕾舞者被「性照」勒索失蹤6年　疑遭肢解扔荒井！兇嫌是經紀人

白宮發言人：美短期內將就TikTok協議做出決定

美司法部起訴5名中國駭客　台灣多大學受害！逾6萬張照片姓名外流

Fed維持低利率衝擊　美股震盪！道瓊小漲、科技股領跌

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

有一種友情叫黃鴻升與楊丞琳　初戀→摯友：認識你，是這輩子福氣

疑猝死...黃鴻升驚傳逝世享年36歲　口鼻出血趴浴室門口發現時已屍僵

徐若瑄得知小鬼猝逝：怎麼會這樣...　送5歲兒去全英補習班…連小一課本都買了！

最後身影曝光！晚間搭電梯返家　小鬼臉露疲態、對鏡子抿唇

李伯恩減肥妄想喝湯...趙奕歡怒丟紙　「偷吃零食被抓包」女友大發飆！！

「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死…全身焦黑陳屍床鋪

牛排館嫌「俗」！男師穿T恤想用餐遭拒　「感覺像次等公民」

工人性侵11歲男童埋屍樹下「先殺再討贖金」　百萬人連署求處死刑

頂尖芭蕾舞者被「性照」勒索失蹤6年　疑遭肢解扔荒井！兇嫌是經紀人

白宮發言人：美短期內將就TikTok協議做出決定

美司法部起訴5名中國駭客　台灣多大學受害！逾6萬張照片姓名外流

Fed維持低利率衝擊　美股震盪！道瓊小漲、科技股領跌

快訊／PS5售價公布！2款差近3000台幣　11/12全球7國上市

Fed「按兵不動」維持近零利率　估2023年底前都不升息

軍人凌辱女子逼裸奔「路邊宰了她」！　2分鐘影片流出瘋傳

中職／江坤宇超扯「海豚撲」美技網瘋了　對手只能無奈搖頭

賓士女撞倒機車婦！佯裝下車關心　下一秒轉身開車逃

黃鴻升為何叫小鬼？　「和初戀楊丞琳有關」被誤會N年…他親揭真相

男網友跳針狂問她「吃糖喝咖啡嗎？」　網友揭術語勸：快叫警察！

瘋電影／下一站，托斯卡尼　修理房子同時修理老子

林書豪目標重返NBA　日韓媒體：防守低於平均，仍有吸引力

無預警解雇女教師！補習班主任還酸「假結婚」　被判賠3萬+貼門道歉

會不會罹患憂鬱症與這1原因息息相關！　你中招了嗎？

小鬼黃鴻升12年潮牌心血「無限期店休」！　悲喊：他留下的唯一精神

女騎士「酒駕違規左轉」心虛落跑　攔腰撞小黃！骨折破相倒地

手機被朋友小孩摔破！恐龍媽0歉意　被嗆：i7Plus不值錢...她怒斷友誼

國際熱門新聞

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

17歲少女「假訂披薩」斃了外送員

女遭軍人凌辱逼裸奔　路邊槍殺亡

即／PS5售價公布　11/12全球7國上市

路透：美7項軍售讓台像刺蝟般難攻

美拘留中心狂切女性子宮　活像「集中營」

繼父射中小鹿　近看發現是11歲兒

男童生前哭喊媽！肥後母「塞行李箱踩跳」　判22年

頂尖芭蕾舞者失蹤6年　疑遭肢解泡硫酸

美司法部起訴5名中國駭客　台港同受害

Fed維持低利率衝擊科技股　美股震盪收低

「手機充電」邊聽音樂！16歲少女活活被電死…全身焦黑陳屍床鋪

美國擬加碼對台軍售7種武器

Fed維持近零利率至2023年　拚成長和降低失業率

更多熱門

相關新聞

日本續推台灣等地取消「核食管制」

日本續推台灣等地取消「核食管制」

摩洛哥9日取消對來自日本13都縣的食品與飼料輻射檢驗管制措施，日媒報導，包括台灣在內的全球19個國家或地區，仍對日本部分地區採取進口管制，日本政府將持續推動取消管制。

遊樂場隨機殺童　警靠一本小說緝凶

遊樂場隨機殺童　警靠一本小說緝凶

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

千金酒駕撞死人　家屬拒賠：只求判死

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

死囚姦殺10歲童「毒藥注射」伏法

王毅：中國研製疫苗願率先惠及非洲國家

王毅：中國研製疫苗願率先惠及非洲國家

關鍵字：

摩洛哥死刑廢死殺人罪

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 小鬼黃鴻升 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

峮峮痛失男友小鬼首發聲：黃鴻升我只想要你

即／小鬼死訊震驚國際！登CNN娛樂版頭條

小鬼猝死原因成謎　高大成曝2種可能

峮峮心痛認和小鬼交往1年半「對不起破壞約定」

星座、命理專家曝2020下半年還會「出大事」

小鬼下半身全裸陳屍主臥　父不捨拿短褲遮

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

小鬼黃鴻升堅持7年「提款卡、印章全給爸」領月薪

黃鴻升初判死因曝！「口鼻出血」趴地陳屍浴室門口

《玩很大》最後對話曝光　吳宗憲痛失接班人...泣哭：小鬼黃鴻升你給我回來！

快訊／蘆名星被發現死在家中！享年36歲

蔡上機：「庚子惡年」屬豬防撞擊墜落

小鬼2週前才說「不跟峮峮結婚」！原因讓人心碎

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

去年1月才交屋！小鬼花4280萬買奇岩新家　曾喊拼還千萬房貸

更多

最夯影音

更多
小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...

小鬼黃鴻升「還有未完成的願望」　「沒結拜的兄弟」曾國城落淚：他太年輕了...
小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升北投過世！ 發現時已屍僵　享年36歲

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升演唱的每個音符都經典　會永遠記得《不屑》《愛的主旋律》...

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

小鬼黃鴻升遺體送抵二殯　最後身影曝光...晚間搭電梯返家

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面