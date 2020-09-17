工人性侵11歲男童埋屍樹下「先殺再討贖金」　百萬人連署求處死刑

▲影片取自YouTube，如遭刪除請見諒。

記者黃翊婷／綜合報導

摩洛哥丹吉爾市11歲男童阿德南（Adnane Bouchouf）7日外出幫家人買藥時，遭24歲工人性侵殺害，遺體被埋在某社區庭院的樹下。這起案件掀起當地民眾一面倒的抨擊，數千人站出來要求判處凶嫌死刑，網路連署甚至已經超過一百萬人，就連國王穆罕默德六世也表達哀悼之意，但由於摩洛哥已暫停執行死刑27年，這次是否會重新執行，各界仍有許多不同的聲音。

▲阿德南外出買藥，卻從此一去不回。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本案當事人無關，下同）

綜合外媒報導，阿德南7日前往住處附近的藥房幫家人買藥，這一走竟然離奇失蹤，家人警覺不對勁，立即通報失蹤，並透過警方、媒體以及各大社群網站公開他的照片。後來警方循線追查，總算在監視器畫面中找到線索，發現失蹤之前他和一名陌生男子走在一起。

然而，警方進一步追查，真相卻讓家人心碎。原來，陌生男子是在丹吉爾港口工業區工作的24歲工人（未公布姓名），他將阿德南誘拐回公寓，性侵之後殺害，並埋在當地某知名社區的庭院樹下，最後再透過電話向男童家屬勒索贖金，企圖讓他們誤以為兒子還活著。

▲民眾希望判處凶嫌死刑。

事後凶嫌不僅剃掉鬍鬚，還改變髮型，試圖躲過警方追查，但還是很快就被抓到，並被指控觸犯殺人罪；另外，他的3名室友也因為知情不報被捕。這起事件傳開後掀起摩洛哥民眾憤怒，有數千人在12日當天上街抗議，呼籲應該判處死刑，甚至在網路發起連署，目前已有超過一百萬人同意判處死刑。

此外，摩洛哥國王穆罕默德六世也向阿德南的家屬表達哀悼之意，並譴責凶嫌犯下令人髮指的罪行。雖然各界輿論都傾向判處死刑，但摩洛哥自從1993年起就沒有執行過死刑，是否廢死，近年來各界也是吵得不可開交，這次會不會判處凶嫌死刑，結果或許還得等上一段時間才會出爐。