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遊樂場隨機割喉殺童…大片鮮血染紅牆！人魔落網狂言：還想殺更多

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曾姓凶手在遊樂場大廳左顧右盼，鎖定2名國小男童搭訕。（圖為示意畫面）

圖、文／鏡週刊

8年前，台南發生震驚社會的湯姆熊割喉命案，曾姓凶手在湯姆熊遊樂場隨機搭訕10歲男童，並以贈送遊戲卡為由將他騙進廁所，再用折疊刀割喉殺人，事後則躲到網咖打電玩。警方根據命案現場遺留的一本小說，順利循線緝凶，曾男被逮時竟冷血表示：「還想殺更多人，在台灣殺1、2個人不會判死刑！」諷刺的是，法院最後的確判曾男無期徒刑定讞，讓他逃過一死。

「我抵達命案現場，只見滿地鮮血，一個小孩被割喉慘死，殘忍的畫面，看在我這個當父親的人眼中，覺得非常痛心！」台南湯姆熊遊樂場隨機殺人案承辦人、現任台南市警局第五分局偵查隊小隊長趙健平回憶偵辦過程，依舊難掩內心的激動。

台南市警局五分局小隊長趙健平回憶命案偵辦過程，心情仍很激動。

　

遊戲卡誘騙　利刃割喉

時間回到2012年12月1日上午9點28分，位於台南市南區的「湯姆熊歡樂世界」傳出命案，張姓清潔婦進入男廁打掃時，赫然發現某間廁所的牆壁及門板被大量鮮血噴染，一名孩童倒臥在地，嚇得她連忙報警。

趙健平獲報後趕往現場勘驗，確認死者是年僅10歲的國小五年級男童，喉嚨被利刃重重割了2刀，頸動脈、氣管斷裂，大量失血死亡，專案小組立刻展開調查，先查看店內監視器，發現上午8點，男童與另一名同學一起到湯姆熊遊玩，8點半左右一名戴著眼鏡的男子進入店內後，先在大廳左顧右盼，之後上前與二名男童攀談，不久就搭著死者的肩膀一起進入男廁，最後獨自一人離開，警方因此研判他涉有重嫌。

台南湯姆熊歡樂世界在命案發生後，已將廁所改建。

死者的同學告訴警方，這名男子先問他：「要不要打《三國戰紀》？」他認為對方是陌生人，因此不予理會，男子才轉向死者表示：「我有《三國戰紀》的遊戲卡，你跟我去廁所，我拿給你。」死者不疑有他，跟著男子一起進入廁所，不料竟成了一具冰冷的遺體。

趙健平等人於大廳搜索時，在一部電玩機台上發現二片租來的DVD及一本小說，疑似涉案男子所遺留，以及從大門的監視畫面發現，男子於9點20分不慌不忙地騎乘輕型機車離開現場。

曾男把男童騙進廁所，隨後犯下令人髮指的割喉命案。（翻攝畫面）

為了緝凶，警方兵分二路，前往DVD店及小說店進行訪查，最後確認租DVD的人並非涉案嫌犯，至於租小說的人就是涉嫌重大的曾姓男子，且他留的住址，就在命案現場附近。

　

搜網咖逮人　火速破案

警方隨後在台南市北區某菜市場旁，找到曾姓男子租的小套房，發現他犯案時穿的工作鞋就放在門外，鞋底還有血跡，但曾男不在屋內，研判他更換衣物後外出躲藏。

警方開始縮小範圍搜查，下午5點，在一家附設網咖的釣蝦場外，找到曾姓男子騎乘的機車。趙健平回憶：「他的機車坐墊破損，還以車尾朝向店內、車頭朝向馬路的方式停放，且車牌還被拔掉，一看就覺得很可疑。」

警方在曾男的外套內，找到已經清洗過的凶刀。（東森新聞提供）

因為怕曾姓男子脫逃，警方派出大批人力包圍釣蝦場，隨後入內搜索，最後在2樓網咖包廂內，找到邊玩線上遊戲，邊看自己殺人新聞的曾男，警方確認他的身分，並在他的外套口袋內，找到已經清洗過、用來行凶的折疊刀。詭異的是，見到警方上門，曾男竟全程面無表情，讓辦案經驗豐富的趙健平等人無法置信。

警方在10個小時內宣布破案，將曾姓男子帶回警局偵訊，沒想到曾男語出驚人地告訴趙健平：「如果你們沒有抓到我，我已經準備到新光三越尋找下一個目標，殺到被逮捕為止！」警方問他為何殺害無辜的男童？他竟回答：「小孩比大人好殺！」甚至還大剌剌地說：「我查過網路，在台灣殺1、2個人不會判死刑，我想吃免錢牢飯！」

警方封鎖遊樂場進行搜索，找到一本凶手租的小說，掌握凶手身分。（東森新聞提供）

　

患精神疾病　曾想輕生

本刊調查，被殺害的男童父母離異，平時和父親同住，週末由母親照顧，乖巧的他在學校人緣很好，還獲選為司法小志工。案發當天上午，他與同學到湯姆熊打電玩，順便等母親來接他，不料卻慘死在利刃下，與父母天人永隔。

曾男行凶後，躲到釣蝦場附設的網咖打線上遊戲，被警方循線逮捕。（東森新聞提供）

至於凶手曾姓男子也生長在單親家庭，12歲時父母離異，國小畢業後就未繼續升學，以打零工維生，平時沉默寡言，也鮮少與人互動，雖然交過女友，但很快就分手收場，他因此罹患憂鬱、激躁、焦慮等精神官能症，還曾在2008年至醫院就診時，向醫師吐露自己想要輕生的念頭。

曾姓男子的父親指出，他與兒子並未同住，也很少聯絡，但印象中兒子是公認的好孩子，無法相信他會犯下殺童案，更認為他口出狂言是因為精神不穩定所致。

曾姓凶手被捕後曾囂張地說：「在台灣殺1、2個人不會被判死刑。」（東森新聞提供）

或許是因為曾姓男子隨機殺童、口出狂言，形成龐大的輿論壓力，法務部在案發後不到一個月，便火速槍決曾思儒、洪明聰、黃賢正、陳金火、廣德強、戴德穎等6名死刑犯，緊接著在隔年1月初，台南地檢署也依殺人罪將曾姓男子提起公訴、求處死刑，理由是他犯案手段冷酷、凶殘、泯滅人性，對治安危害極大，有與社會永久隔絕的必要。

　

判無期徒刑　大眾不滿

但案件進入法院審理後，曾姓男子卻翻供表示，他其實是為了輕生而殺人，也完全沒有想吃免費牢飯的念頭，因為如果想吃牢飯，靠竊盜、搶劫就可以達到目的，此外他還強調：「當初說台灣殺1、2個人不會判死刑，是覺得說得越可惡，死得越容易！」

男童母親回到命案現場招魂，情緒崩潰、泣不成聲。（東森新聞提供）

針對這起隨機殺童案，台南地方法院2013年7月30日宣判，曾姓男子獲判無期徒刑，理由是他雖然毫無尊重生命、愛護弱小的觀念，但是他長期處於封閉的成長環境，並受憂鬱、激躁、焦慮以及吸食安非他命產生的幻覺所苦，無法明辨是非，並非全然泯滅人性，仍有教化的可能。

被害男童的姑姑對凶手逃過死刑，無法接受，泣訴司法已死。（東森新聞提供）

隨機殺童卻逃過一死，印證了曾姓男子的狂言，判決結果出爐，引發家屬及社會不滿，中華民國兒童權益促進會理事長王薇君還在網路發起連署活動，呼籲法院把曾男判處死刑，但二審依舊維持原判，不平的聲浪依舊，案件則繼續上訴三審。

2016年5月，最高法院判決曾姓男子無期徒刑定讞，為全案劃下句點，目前曾男仍在監獄服刑，為自己的犯行贖罪。

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