白宮發言人：美短期內將就TikTok協議做出決定

▲TikTok位於美國的總辦公室。（圖／路透）

文／中央社華盛頓16日綜合外電報導

白宮發言人麥肯內尼今天表示，針對甲骨文擬成為TikTok在美業務的「可信技術提供商」，川普政府短期內會做出決定。白宮經濟顧問柯德洛也說，政府正在進行「深度審查程序」。

路透社報導，麥肯內尼（Kayleigh McEnany）今天表示：「短期內我們會做出決定。」

「我們顯然很在意保護美國公民的個資和安全。」

柯德洛（Larry Kudlow）今天也說，在審查過程中，「安全性與所有權」對總統川普而言很重要。

川普15日曾指出，他得知美國甲骨文公司（Oracle）與TikTok母公司中國字節跳動公司，在短影音分享應用程式TikTok一事上，已非常接近達成協議；同時有消息來源說，字節跳動想保有多數股權。

共和黨籍聯邦參議員盧比歐（Marco Rubio）和其他5名同黨參議員則呼籲，如果TikTok依然跟字節跳動有關連，川普政府應該否決這項協議。

盧比歐在給川普的信函中表示，甲骨文扮演何種角色、將提供字節跳動什麼技術、以及TikTok演算法的未來，都還存在「重要問題」。

盧比歐寫道：「如果位於中國或中國所控制的實體，獲准保有、控制、修改美國版TikTok的程式或演算法，我們仍舊反對任何這類協議。」