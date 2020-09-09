23歲千金酒駕瑪莎拉蒂撞死BMW男！　家屬拒千萬賠償「只求判死刑」

▲23歲千金酒駕瑪莎拉蒂狂飆，撞BMW爆炸2死1重傷。（圖／翻攝微信）



記者許力方／綜合報導

河南商丘23歲富家千金譚明明2019年和閨蜜外出聚餐，酒駕瑪莎拉蒂把一輛BMW撞爆炸，造成2死1重傷，譚明明3人卻駕車逃逸。原本承諾要賠償的譚家，開庭後態度大變放狠話「一毛都不賠」，日前卻傳出，譚家認錯賠償人民幣457萬元（約台幣1953萬元），家屬全都不要了，只求法官判她死刑。

事發於2019年7月3日，剛畢業的譚明明和2名閨蜜去吃燒烤，酒後意識不清，在朋友慫恿下，竟還開著瑪莎拉蒂續攤，一路狂飆連撞8車，最後高速撞擊一輛BMW，噴飛幾10米遠後爆炸，頓時火光沖天，本來要回家的駕駛一行三人，在短短幾十秒時間2名乘客葬身火海，駕駛重傷昏迷，至今仍住在加護病房觀察。譚明明當時則再度聽從朋友建議，3人駕車逃逸。

事件在網路上延燒，譚明明富家千金、炫富等背景迅速遭起底，網友挖出她才剛從專科畢業，家族事業是做皮革生意，每年光納稅就高達2.5億元台幣，甚至在事發前兩年，她就有18次違規，瑪莎拉蒂就有高達68次違規紀錄；反觀BMW一家人，駕駛王力奄奄一息重傷昏迷，躺在加護病房長達一年，家人被1700多萬元醫療費所累，父親只能賣房賣地，負擔沉重。

陸媒報導，譚家原本承諾賠償王家400多萬元，開庭後態度卻突然180度大轉變，撂狠話說，拿幾千萬打官司，「也一毛都不會給你們！」直到2020年1月庭審，譚明明出庭時落淚下跪，稱會盡力給予受害者賠償，至今判決結果未果，9月5日傳出，譚家承諾賠償近2000萬元，王家並不領情，甚至懇求法官「求判死刑，賠款一分都不要。」

責任仍待警方進一步調查釐清。

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▼譚明明庭上落淚下跪，承諾盡力賠償受害者。

