美拍當道！打造最夢幻的野餐專區　第一次野餐就上手

圖、文／新北市政府提供

全民瘋野餐，你跟上了嗎？輕風徐徐，正好是野餐好季節，能跟三五好友一起坐在綠地上吃著親手做的三明治，是在煩忙生活中的小確幸。沒嘗試過、想跟上野餐流行的朋友也不用擔心，簡單幾招小撇步，讓首度野餐的人，也可以佈置屬於自己的浪漫時尚野餐美拍專區，讓大家吃的滿足、拍的好看又療癒。



雖然只要一塊「布」就可以完成野餐，但對各位女孩來說，野餐最重要的就是時尚、漂亮，拍照打卡後讓大家覺得「好羨慕」。其實要有一個「好像有這麼一回事」的野餐很簡單，魔鬼就藏在細節裡。首先，跟要一起野餐的親友們，定下一個穿搭的「dress code」跟「野餐風格」，達到畫面的「和諧」就已經完成第一步。例如主題是鄉村風、夢幻公主風、甜美可愛風等。還可以準備一些竹籃、有蕾絲邊的傘、漂亮的木質摺疊桌、椅子，甚至準備主題氣球、小帳篷，部份道具部分就完成了。特別提醒，在台灣氣候比較嚴熱，臉上的妝建議比較不會脫妝的化妝品，以免香汗淋灕後妝都花了，坐在野餐墊上，才能一直保持美美的。





野餐食物方面，很多人為了追求快速，會直接買現成的食物再擺盤出來，如果用免洗餐具就太浪費了，建議可以帶玻璃杯或是家中的餐具，這樣就可以美美的握著酒杯來點果汁或紅酒，這氣氛就來了，不僅環保，拍照起來更唯美。如果手藝好的人，也可以簡單做三明治、沙拉，或是來個水果切盤、蛋糕，畢竟在戶外，還是要以食用方便為主，盡量避免太多的湯湯水水，或是超大份量的東西，這樣很容易吃不下其它的美食。





當然，留下野餐回憶最重要的一個步驟，就是要拍一些美美的野餐網美照囉！在豔陽下，手中拿著自己精心準備的野餐美食、輕鬆的坐在野餐墊上、或是躺在自然的草地上、臉上掛著開心的笑容，就是最美的濾鏡；不需要專業的攝影師、不用厲害的相機，簡單的使用手機就可以隨時記錄下愜意的野餐時光喔！

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野餐的美好在於全家人或朋友們一起準備野餐的過程，按照我們為大家準備的小撇步，就能輕輕鬆鬆加入野餐的流行行列喔！新北市政府為了讓民眾有優美的「好處所」野餐，舉辦2020新北市河海音樂季，10月4日在新北大都會公園舉辦【來新北 音樂盒‧野餐】活動，麻吉好友閨密們，大家不妨抽空前往相約野餐派對哦！