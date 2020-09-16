隨機熊抱落單女！勾頸摀嘴拖巷弄...欲強吻襲胸　龜山之狼下場曝

▲新北市吳男去年5月某日清晨在龜山一處空地，隨機見落單女竟自後熊抱往巷內拖行，以手勾住頸部並摀嘴，欲強行親吻與撫摸胸部，女子掙脫後報警處理。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

新北市籍吳姓男子去年5月間清晨在龜山區山鶯路某處空地前，見女子獨自停放自行車，自後尾隨熊抱強行拖入巷內，女子反抗但遭吳男以雙手勾住頸部並摀住嘴巴，防止女子呼救與逃跑，隨後欲親吻嘴唇與撫摸胸部時，女子奮力掙脫並大聲呼救，吳男乃落荒而逃；龜山警方根據監視畫面循線拘捕吳男到案，桃檢16日偵結，將吳男依傷害罪嫌提起公訴，並建請法官從重量刑。

檢警調查，32歲的吳姓男子去年5月28日清晨5時許，在龜山區山鶯路某處空地巷弄內，見女子獨自將自行車停放該巷弄時，自女子後方熊抱女子，徒手勾住頸部與摀住女子嘴巴防止脫逃與呼救，往後拖行至巷內，造成女子左下唇紅腫與右大腿黑青等傷勢，吳男欲親吻女子並企圖撫摸胸部等處，遭其反抗未得逞，女子奮力掙脫吳男熊抱後逃跑並大聲呼救，吳男始落荒逃逸。

龜山警方受理女子報案後調閱沿線天羅地網監視器，發現吳男涉嫌重大循線在新北市鶯歌區吳男住處拘捕到案，依強制與傷害罪嫌移送桃檢偵辦。

吳男在桃檢複訊時坦承犯行，檢方根據警方監視錄影畫面翻拍照片、現場照片與女子就醫診斷證明書、驗傷報告等資料佐證，足認吳男隨機擄人方式犯案，侵害被害女子之人身自由，造成女子莫大心理創傷，亦對社會治安造成恐慌，惡行非輕且犯行明確，鑒於刑法未處罰強制猥褻未遂，偵結依傷害罪嫌起訴，並建請法官從重量刑。

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