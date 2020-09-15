LG Wing深度解說：首創智慧變形雙螢幕、手持雲台拍攝 下月南韓上市

▲LG Wing 線上發表會。（影片／取自YouTube）

特約記者洪聖壹／綜合報導

今年的特別手機真的是一支又一支。LG 公開了全球首款翅膀手機，名稱就叫做 LG Wing，透過特殊製作的油壓雙軸鎖定結構讓手機的兩個螢幕能夠以最多兩相垂直的角度，來迎合用戶兩種不同的使用者情境需求，預計下個月在南韓上市，接下來歐洲、北美等主要城市也都買得到。

傳聞已久的 LG WING 終於揭開了它的神秘面紗，設計師們用一片相當特殊的鋼鐵結構來連接一支 6.8 吋智慧型手機，跟一片 3.9 吋副螢幕，然後讓兩個螢幕可以自由切換角度。

如此一來，用戶可以一邊看追劇一邊化妝，或者一邊開車導航一邊接聽電話，即使是一邊開視訊會議，還可以用另一個螢幕一邊看簡報，當然也就可以一邊玩遊戲，然後自另外一個螢幕邊接聽電話聊天，這些功能其實並沒有那麼簡單，必須要跟軟體商有深度合作才能達成，難得的是，這支手機厚度卻只有 10.9 mm、重量只有 260 克，作為比較，6.5 的 iPhone 11 Pro Max 厚度 8.1 mm 、重量 226 克。

不過讓記者有點小失望的是，這個特殊雙軸油壓鎖定的特殊結構，並沒有辦法成功讓兩塊螢幕變形成一個平板，稍嫌可惜。倒是有一點覺得很厲害，官方還特別解說了這支手機的特殊硬體結構，其實經過防摔、防塵、防水等多項測試，讓手機實用之餘，還增添了耐用性。

至於大家關心的螢幕方面，這支手機配備 6.8 吋 20.5:9 的長型 POLED 面板，解析度為 FHD+，附屬螢幕在主螢幕的下方，配備的是 3.9 吋 1.15:1 的 G-OLED 面板。

根據官方解說，之所以副螢幕會變成這樣的尺寸，主要是考量到要因應手持過程中的手感而達成的最終考量；此外，為了避免副螢幕被主螢幕的機背刮花，加上要更方便旋轉，因此這次手機的背後特別塗上了熱塑聚甲醛。此外，兩塊螢幕都沒有為了自拍鏡頭挖洞、或是做了瀏海。

那麼你可能會問，這支手機的自拍鏡頭呢？

該款手機的自拍鏡頭藏在主機身裡頭，設計上類似 OPPO、Vivo 的伸縮鏡頭解決方案，最高拍攝畫素為 3200 萬，而且一樣具有防摔落設計，一但手機不小心即將摔到地上，它的自拍鏡頭就會自己縮回去機身。

除了特別的螢幕，還有特別的拍攝系統。LG Wing 應該也是全球第一款結合三軸穩定器效果的拍照手機，設計師在機身內部設計了 6 個手機穩定裝置，一但開啟雲台模式，第二螢幕立刻變成三軸雲台手柄，上面有讓人很熟悉的雲台控制平台，而且三顆鏡頭跟自拍鏡頭還可以搭配，啟用相當特別的「雙重錄製」功能，完全不用另外安裝其他應用程式。

拍攝效能方面，主鏡頭 6400 萬畫素、光圈 F1.8、78 度廣角，另外還有一顆 1300 萬畫素、光圈 F1.9、117 度超廣角鏡頭，以及一顆 1200 萬畫素、光圈 F2.2，120 度的超感光、超廣角鏡頭。至於自拍鏡頭最大拍攝畫素為 3200 萬畫素、光圈 F1.9。

LG Wing 出貨搭載 Android 10 作業系統，硬體效能方面，LG Wing 採用高通 S765G 5G 行動平台，使用的是高通最新的 Snapdragon X52 5G 行動通訊處理器，而且一口氣推出 8GB RAM / 128GB 或者 256GB ROM 兩種版本，難得的是這支手機續航力還能塞入 4000mAh 電池並且支援 microSD 卡擴充（最多到 2TB），使用 USB-C 3.1 傳輸。

雖然該款手機是款中階幾，不過基本的該有的都有，台灣上市情報未定，預計下個月在南韓上市，接著在歐洲、北美推出，共有極光灰、魔幻藍兩色。