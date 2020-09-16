5千人被臭到！桃園樹脂廠管線斷裂不明氣體外洩...里民掩鼻關窗

▲桃園市觀音區大觀路某家樹酯廠15日下午發生管線破裂，大量化學臭氣外洩，里民爭先走避，環保局人員到場稽查。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市觀音區15日下午在草漯、樹林等三里里民聞到化學臭氣，里民掩鼻或緊閉門窗，桃園市環保局獲報後派員稽查，發現在大觀路上調閱周界空氣感測器查出異常現象，循線在附近某樹脂廠查出該廠管線破裂，大量臭氣外洩造成空汙，影響下風處逾5千里民，環保局指出，該廠化學氣體外洩未在規定內1小時通報，將依違反空汙防制法開單告發，最高可處2千萬元罰鍰。

環保局表示，觀音區大觀路2段15日下午傳出化學氣體外洩導致大量臭氣汙染，環局接獲許多居民陳情，稽查人員稽查到場發現，包括大觀、長興路等至少6條路居民都聞到塑膠與樹酯等化學臭氣，再比對空氣感測器數值，查到一家塑膠合成樹脂工廠是空汙來源。

▲桃園市觀音區大觀路某家樹酯廠15日下午發生管線破裂，造成大量化學臭氣外洩。（圖／記者沈繼昌翻攝）

經稽查人員查訪，該工廠化學反應槽冷凝回收器管線破損，是導致化學氣體外洩主因，大量臭氣外洩汙染，業者已緊急採用氣味吸收劑噴灑延緩臭氣散發，但因廠方未依規定在1小時內向主管機關環保局通報，已明顯違反空汙法規定，將依法開單告發，裁處10萬到2千萬元罰款，並在現場監督業者立即修復破裂管線，業者修復後，稽查人員在周界上下風處以PID檢測數值為0。

環保局局長呂理德說，環局針對民眾檢舉案件向來重視，污染稽查並無假期，環保局報案中心24小時值勤，只要接獲案件即刻派員稽查，呼籲業者要善盡工廠管理責任，民眾若發現污染情事，請撥打市府1999專線或0800-066-666通報，環保局將立即派員稽查，以有效掌握違法跡證，揪出禍首重罰。

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