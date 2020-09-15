違反居家檢疫遭罰10萬不甩！婦搭機返美遭攔　下場GG氣炸飆罵政府

▲鄭姓女子今年5月間自美返回台灣，但在居檢檢疫期間卻擅自搭車離家，遭員警查獲，台北市衛生局開罰10萬元，但鄭女9日欲出境才知未繳罰鍰被限制出境。（示意圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

鄭姓女子今年5月間自美國入境台灣，依規定須居家檢疫14天，但鄭女卻違反居家檢疫規定，擅自離家被北市衛生局裁罰10萬元。不過裁處書送達後，鄭女卻未繳罰鍰，直到9日準備搭機返美探視孫子，經移民署告知遭限制出境出海，鄭女在機場飆罵政府，並痛斥為何限制她出境，2天後才繳清罰鍰，並致電執行署書記官要求解除其出境、出海限制。



據指出，現年63歲鄭姓女子，今年5月2日從美國入境台灣，依據防疫規定需實施居家檢疫14天，直至5月17日解除，但首日晚間即搭車擅離居家檢疫地點逾1小時，經北市員警查獲後移由台北市衛生局裁處，依違反傳染病防治法規定裁罰10萬元，裁處書於5月28日合法送達鄭女，但鄭女未在7天內繳納罰鍰。



桃園分署受理後，僅扣得鄭女存款1千餘元，調查發現鄭女已於2011年經戶政機關註記「遷出國外」，出國已逾10年，應已定居美國，今年返台，鑒於鄭女可能隨時離境返美，即先行報請法務部行政執行署同意，依法限制鄭女出境出海。



鄭女於本月9日至桃園國際機場準備搭機返美，經移民署告知已遭限制出境，當場致電書記官質問為何被限制出境？還痛批政府並抱怨想回美國探視生病孫子等語。書記官告知，若鄭女不服處分，依規定得提起訴願，但需繳清罰鍰始得解除出境限制，鄭女2天後繳清罰鍰，並致電書記官要求解除其出境出海限制。



桃園分署呼籲，若違反居家檢疫規定遭裁罰之民眾，儘速自動繳清罰鍰，如因經濟困難無法一次繳清，可向桃園分署辦理分期繳納，以免遭強力執行，桃園分署執行不會因國內疫情暫趨緩有所鬆懈，納稅義務人切勿心存僥倖。

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