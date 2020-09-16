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突擊艇操演翻覆釀3死！　重傷中士搏鬥76天「多重器官衰竭」不治

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▲▼海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（圖／記者呂佳賢攝）

▲海軍陸戰隊CRRC戰鬥突擊艇。（示意圖／記者呂佳賢攝）

記者吳奕靖、戴若涵／高雄報導

海軍陸戰隊7月間在高雄左營進行聯合登陸作戰操演時，發生翻覆意外，造成2死1重傷的悲劇！身負重傷的阿瑪勒．道卡杜中士裝上葉克膜搶命，一度恢復自主呼吸移除葉克膜，孰料，在事件發生76天後病情卻惡化，16日上午因多重器官衰竭宣告不治，操演意外再添1死。

海軍陸戰隊99旅步二營7月3日上午在高雄左營桃子園海灘執行漢光36號演習任務訓練「聯合登陸作戰」操演，其中一艘特戰突擊橡皮艇疑因海象突變，導致翻覆，艦上7官兵當場落海，造成2人死亡、1人重傷的慘劇。

重傷的中士阿瑪勒．道卡杜被送往國軍左營醫院搶救，原先有呼吸心跳，後來狀況突然惡化，院方緊急替他裝上葉克膜續命。經過連日搶救阿瑪勒．道卡杜於7月12日拆除葉克膜，雖然已經能夠自主呼吸，但呼吸、心跳都還相當微弱。

事件發生76天後，阿瑪勒．道卡杜情況仍然相當不樂觀，最後因多重器官衰竭、心律不整及心室顫動搶救無效，醫師16日上午9時40分宣告不治，整起操演翻覆意外釀3人死亡。對此，軍方表示，阿瑪勒．道卡杜中士於操演中，戮力戰訓丶捨身救人丶英勇殉職之事蹟，足為國軍表率，陸戰隊損失優秀菁英，深感悲慟與不捨，除向家屬表達深切哀悼與撫慰之意，後續將全力協助家屬辦理追晉、因公撫卹及喪禮相關事宜。

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