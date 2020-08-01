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士兵賴床被叫醒…爆氣「拿球棒狠K上官」獲緩刑！軍方認判太輕怒上訴

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▲▼新竹空軍基地。（圖／翻攝Google Map）

▲李姓上兵2019年間在軍中賴床遭斥責，未料，他竟拿球棒朝上官猛K。（圖／翻攝Google Map）

記者徐愷昕／台北報導

新竹空軍基地一名20歲李姓上兵賴床，缺席早點名，被鄭姓中士叫起來，竟拿球棒猛K對方導致受傷。李兵事後遭處拘役59日，得緩刑2年。軍方認為，李兵對長官施暴卻獲輕判，已損及軍紀，遂提起上訴；二審高院認定鄭姓中士只是上官而非長官，審結維持原判。全案仍可上訴。

李男2018年6月1日入伍（已於今年1月1日退伍），服役於新竹南寮空軍基地，是「勤支分隊」的志願役上等兵行政兵；鄭男則是空軍二戰聯隊基勤中隊「偵消分隊」志願役中士化學士。

鄭姓中士2019年12月4日上午6時15分，在協助值星官實施部隊早點名及任務分配勤務時，發現李兵賴床沒到場集合，遂指示其他官兵去叫人，由於同袍回報「叫不醒」，他便親自前往。

鄭男在李兵寢室重複叫了多次後，李兵仍不肯下床，他一氣之下出言斥責。李兵為此心生不滿，當場拿出球棒朝鄭男頭部揮擊1次，不顧鄭男伸手抵擋，仍繼續猛K，致鄭男左手肘挫傷。雙方衝突直到鄭男拾起路旁木棍阻擋才平息

一審新竹地院審理時，法官認為李兵犯後懊悔不已、態度良好，考量他年紀尚輕，當初僅因一時衝動而犯罪，依法判處拘役59日，得易科罰金5萬9千元，並予以緩刑2年。

軍方得知此判決結果後，質疑李兵「以下犯上」還得緩刑，懲罰實在過輕，此刑度將嚴重損及軍紀，在提出其他雷同案例最少判刑3月佐證後，委請檢察官上訴。

高院審理時認為，鄭男是「上官」非「長官」，本來就不能以「對上官施強暴罪」判刑；加上鄭男在審判期間有人承認，案發當下情緒上來時，他有先對李兵嗆聲「出來單挑」等語及其他髒話，李兵受激後才發動攻擊。綜合以上，認為原判決並無過輕或違反罪刑原則，審結駁回上訴。

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