　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「失智共照週」　台南市醫推失智症中西醫共照！

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

▲台南市立醫院中醫部指出，治療失智症，中西醫合作，效果不錯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市立醫院中醫部指出，治療失智症，中西醫合作，效果不錯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

近年失智人口持續攀升，根據內政部2019年的統計資料，台灣65歲以上老人每12人即有1位有失智症，且年紀越大盛行率越高，台南市立醫院9月14日起舉辦為期一週的「失智共照週」，透過門診衛教活動與認知小遊戲，讓民眾更認識失智症，也推出中西醫共照，提供失智症患者更多治療照護方案。

台南市立醫院2018年成立「失智症共同照護中心」，也接辦歸仁區失智社區關懷據點、關廟區失智社區關懷據點，協助民眾認識失智症，提高確診率，並整合長照資源，提供適切的照護協助，也透過各類課程幫助延緩失智，經失智量表與衰弱篩檢量表前後測指數顯示，課程對延緩失智失能顯著效果。2019年也接辦台南市第2區家庭照顧者支持據點，照護照顧者的身心健康。

▲台南市立醫院中醫部指出，治療失智症，中西醫合作，效果不錯。（圖／記者林悅翻攝，下同）

[廣告]請繼續往下閱讀...

為了提供失智症患者與照護者更多的協助，今年更推出中西醫失智症整合門診，由神經內科與中醫部共同照護以達到最好的治療效果。研究發現中藥方劑「人參養榮湯」跟西藥「愛憶欣」合併使用可有效降低失智症患者的認知功能退化，效果比單獨使用西藥好。此外，對於無法耐受西藥副作用的病人，中醫可幫助改善患者情緒、睡眠和進食障礙…等問題，提升患者的生活品質，減輕照護者的負擔。

近來研究也發現，中醫針灸尤其是頭皮針被證實可提升腦部血液灌流、促進細胞活性及維持認知功能、延緩退化，除了針灸以外也可透過在耳穴上貼耳珠按摩穴位，來達到預防大腦認知功能退化的效果，且中醫在越早期介入，治療效果會越好。以市醫臨床治療經驗，治療失智症，中西醫合作，效果不錯。

失智症中西醫共照門診於週三、週五下午，神經內科曾瑞昌醫師、王旌祖醫師，中醫部鍾奕璇醫師有共同門診時段，若民眾有失智症相關問題，除上述時段外，亦可掛神經內科，與中醫部鍾奕璇醫師、吳宜蓁醫師門診諮詢，請善加利用。

・北極靈芝天然珍稀

ET快訊
獨／目擊者打臉武界搜救員「盧妻生還只想救車」：他激動喊要收費
陸董事長性侵媳婦爆「手伸褲檔」反轉片　兒子出面回應了
美國隊長現身笑了　親吐「手滑洩鵰王」真實心情
老公深夜醉倒辣妹懷裡　郁方高EQ回應了
點這裡，留個言吧! FB Weibo
新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

彰化神秘女預言「這間會中」　大樂透1億開出！店家：蝴蝶飛入

北車大廳人潮爆量又沒戴口罩再惹議　林佳龍：要求同仁加強宣導

台鐵砸6800萬建IOT平台！可「預知故障」先排修　靠大數據提高準點率

「下課時間禁止管教學生」　教育部新規讓老師反彈

老師規定露營「不能帶手機」！　媽擔心小孩安全：國二還這樣規定

獨／目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」　傻眼：他激動喊要收費

「失智共照週」　台南市醫推失智症中西醫共照！

被爆推過「武界溯溪」活動　林佳龍令觀光局重新檢討推出遊程

FB「虛擬替身」來了！設計步驟超簡單　42種專屬貼圖還能傳給好友

非法營地紮營釀悲劇！觀光局籲：先上「露營專區」確認合法性

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

蔡依林「拍網美照」被好友托舉：好痛QQ　媽媽cos《怪美的》法官…扭腰祝她40歲～

殘酷大自然！紅隼孵蛋危險重重　鳥媽媽展翅擋夜襲、鳥蛋遭啄殺

被關髒鐵籠、自殘受傷精神失常　麝香貓被迫生產「貓屎咖啡」原料

王耀慶「打手背遊戲」充滿套路！　楊洋笑瘋失控…雙手結束紅爆QQ

星巴克餅乾想加熱？店員立刻眼神死　「姓氏鬧笑話」隔壁客人笑到岔氣

彰化神秘女預言「這間會中」　大樂透1億開出！店家：蝴蝶飛入

北車大廳人潮爆量又沒戴口罩再惹議　林佳龍：要求同仁加強宣導

台鐵砸6800萬建IOT平台！可「預知故障」先排修　靠大數據提高準點率

「下課時間禁止管教學生」　教育部新規讓老師反彈

老師規定露營「不能帶手機」！　媽擔心小孩安全：國二還這樣規定

獨／目擊哥打臉救難伯「倖存者只想救車」　傻眼：他激動喊要收費

「失智共照週」　台南市醫推失智症中西醫共照！

被爆推過「武界溯溪」活動　林佳龍令觀光局重新檢討推出遊程

FB「虛擬替身」來了！設計步驟超簡單　42種專屬貼圖還能傳給好友

非法營地紮營釀悲劇！觀光局籲：先上「露營專區」確認合法性

地下室拍片11人一氧化碳中毒調查出爐　長時間使用內燃機發電機

高思博／面對故宮國寶　民進黨史觀有種直覺的尷尬

最便宜海神休旅車6天就賣光！瑪莎拉蒂台灣8月銷售創15年來新高

多維TW／兩岸關係　不是只有看向北京

「夫寡精症、妻子宮內膜薄」6年不孕　中西合治用「珍貴2胚胎」順產龍鳳胎

彰化神秘女預言「這間會中」　大樂透1億開出！店家：蝴蝶飛入

淋巴癌初期症狀易與感冒混淆　6大症狀應提防

侯友宜請政府儘速提供「口罩進出口資料」：揪出不法業者！

跟隨台灣傳奇漫畫家足跡　鄭問紀錄片《千年一問》將問世

尪一夜賭輸8千萬！女星淚訴16年無性生活「淪生子機器」　最新近況曝

最強騎士被撞飛1秒完美落地　迷蹤步跳車網友看傻狂重播

生活熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

屁孩「炸民宿」驚悚照曝光　房務開門傻掉

紅霞最快明生成！周末雷雨變天降5°C

女友跟主管出差只訂一間房　網怒了

男網友Dcard求流出　留言竟卡一片！

快訊／紅霞颱風生成！　鋒面來襲周末變天降4度

高中生「真人版花木蘭」場景100%還原

台女落跑被罰10萬…再逃美被攔發飆

30公分？台灣男性「大衛」尺寸曝光

更多熱門

相關新聞

台南大內當兵！他買咖啡聽到店員的話　媽起雞皮疙瘩

台南大內當兵！他買咖啡聽到店員的話　媽起雞皮疙瘩

一名在台南大內服役的阿兵哥收假途中到超商買咖啡，他把店員說的話對媽媽講。結果媽媽聽了起雞皮疙瘩，當晚立刻去向神明請示，「神明查了說，『確有此事』。」有網友直呼，「我怎麼覺得店員比較可怕。」

準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

準分局長張明忠同事鄉親齊道賀祝福

台南永康「東橋五路停車場」開放使用

台南永康「東橋五路停車場」開放使用

全力進擊淋巴癌！台南4醫院聯合宣導

全力進擊淋巴癌！台南4醫院聯合宣導

余政憲台南四草興天宮與宗教團體代表交流

余政憲台南四草興天宮與宗教團體代表交流

關鍵字：

失智共照週台南市醫失智症中西醫

讀者迴響

發燒話題

金鐘獎 停班停課 金正恩 唐鳳 颱風即時 三倍券 李登輝 羅霈穎 王令麟 長江三峽大壩 新冠肺炎 捷運環狀線 三浦春馬 口罩 WHO 眼霜 反送中 台北捷運廣告刊登 唇筆 地震 尹衍樑 大老闆傳奇 Lexus 許智傑 眼霜 韓國瑜 黃寶慧 聯華食品 北捷廣告刊登 中職轉播 愛山林 統一發票 台新金控 志村健 甲山林 中國信託慈善基金會 戴資穎 蔡英文 許智傑 大金冷氣 家外媒體 國泰世華 國泰金 習近平 和泰汽車 東森房屋 中華航空 優適活 味全 膝蓋痛 信義房屋 頂新 聲林之王 興富發 統一企業 全家便利商店 大金空調 東森自然美 柯文哲 柯P 川普 東森購物 社畜時代 UFO 聲林之王 外星人 尹衍樑 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 飛碟 許智傑 X檔案 捷運廣告刊登 尼斯湖水怪 聲林之王 ps美美妍 希爾思 膝蓋痛 做臉 護膚 SPA 美容 房仲 新政策 美容保養 護膚 做臉 安新建經

熱門新聞

王爺鬼門關下令：4生肖21:30後勿出門

鏡面反射18禁　網美曝2人真實關係

參與武界壩救難！他曝生還者第一反應氣炸：一句謝都沒

新竹薇閣掰了　網哭：美好的回憶啊

自強號一片空「卻被霸坐」　過來人喊4字驚呆

反擊前女友懷了表哥孩子　渣男遭曝光超展開

郁方小開老公「黏女助理輪流酒駕」

男粉傳照騷擾：想做　薔薔真的開價

周杰倫送兒女進貴族幼兒園「1年學費140萬」！

夜唱躲臨檢！耳後傳低喃聲「別上去」

Apple Watch SE入手價不到1萬元

22歲網紅觸電亡「女友爆已懷孕」！爆哭曝過程

全聯推車「謎樣方框」！內行揭真實功用

20鬣狗圍攻落單母獅　一關鍵結局逆轉

韓團2成員「海外賭博135萬」遭警傳喚

更多

最夯影音

更多
目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有

目擊武界壩洩洪！導遊參與救援 他怒批：家屬連一句謝謝都沒有
程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

程瀟為了養蜥蜴「家裡養蟑螂」　首次接生蜥蜴寶寶：很神奇的感覺

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

快去買！2021年起機車貴1萬元 取消「舊換新」...年底恐爆購車潮

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

神祕高雄女北上包單...橫掃160杯　暖喊「讓他休息4天」！豆花伯笑了

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

婆婆罵媳婦只會花錢、不工作　他遇世紀難題嘆：老公是關鍵！

熱門快報

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

東森好朋友生活節

東森好朋友生活節

最豪華的歌手陣容，最可愛的萌寵市集，還有最受歡迎的手作市集，9/19美堤不見不散！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

開搶！把你的Ｔ點變大了！

App新玩法更新囉！用少少點數換Apple watch等大獎！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

商城改版清倉 週週抽大獎

商城改版清倉 週週抽大獎

寵物雲網路商城改版清倉 輸入折扣碼不限金額現折100元 滿2000折200元

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面