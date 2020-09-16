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台南大內當兵！他超商買咖啡聽到店員的話　媽爆雞皮…神明開示了

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軍人、阿兵哥、志願役、義務役、當兵。（圖／達志／示意圖）

▲原PO的兒子收假途中遇到奇事。（圖／達志／示意圖）

記者陳俊宏／綜合報導

一名在台南大內服役的阿兵哥收假途中到超商買咖啡，他把店員說的話對媽媽講。結果媽媽聽了起雞皮疙瘩，當晚立刻去向神明請示，「神明查了說，『確有此事』。」有網友直呼，「我怎麼覺得店員比較可怕。」

當事人的母親15日在「靈異公社」臉書社團表示，兒子進入台南大內新訓中心後，過沒幾天打電話回來說要簽志願役，「我叫他考慮清楚，很多人簽了都後悔。他只說『安啦』。」

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原PO說，兒子新訓在大內，下部隊也在大內， 在某一次收假完隔天打電話給她說，「媽，我跟妳說一件很奇怪的事情」，他前一天騎車從高雄要回大內收假時，騎到一半覺得很累，想說到超商買杯咖啡提神，「我跟店員說一杯咖啡多少錢？媽，妳知道店員怎麼回我嗎？店員問我『你朋友的一起算嗎』？」

▼原PO兒子買咖啡遇到奇事。（示意圖／翻攝免費圖庫Pexels）

▲黑咖啡（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

原PO指出，兒子當下覺得傻眼，跟店員說「就我一個人啊，我要一杯」；店員比兒子身邊說，「你朋友跟你一起進來的，他說也要一杯啊⋯」他心想店裡明明就他和店員兩個人，哪來的朋友，但還是說就兩杯吧，然後拿兩杯咖啡到休息區坐下，一杯咖啡自己喝，另一杯放在對面，喝完他沒回頭繼續騎回營區。

「聽完我整個起雞皮疙瘩，當晚立馬去向神明請示」，原PO表示，神明查了說確有此事，祂是孤魂沒人祭拜，當時兒子磁場跟祂很接近，所以才跟著他，沒有要傷害他的意思，只想要一些衣服、金錢（金紙）和雞腿飯，希望能飽吃一頓。她說，隔天把東西準備好，請神明做主，燒了給這位「朋友」。

▼原PO的兒子新訓和下部隊都在大內營區。（圖／翻攝Google Map）

台南大內新訓中心。（圖／翻攝Google Map）

對此，有網友留言，「兒子很棒，一杯咖啡結了善緣，也讓祂沒繼續跟著」；原PO回，「真的！聽完嚇了一大跳，幸好算結個善緣吧。」也有不少人認為，「我怎麼覺得店員比較可怕」、「我覺得看得到的店員比較嚇人。」

其他人留言，「有量的年輕人，一般就是付一杯錢就走了，有量才有福」、「您兒子還真淡定，是我可能就追著店員打了，為什麼嚇我」、「過兩天，店員又說…『你朋友要寄杯』。」

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