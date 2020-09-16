獨門吃法！好市多沙拉「撒滿雪花」更鮮甜　網暴動：牛肉捲也超搭

▲好市多總有滿滿人潮。示意圖，與本文無關。（圖／記者陳涵茵攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，其中的熟食部也總充滿排隊人潮，還會有人特地前往享用美食。熟食部的「凱薩雞肉沙拉」是許多人的必點，每個人的口味不同，其中就有網友分享了自己的獨門吃法，讓沙拉瞬間更鮮甜；他也強調，如雪花般的洋蔥丁雖然好吃，但是務必不要浪費，「取自己吃得完的量。」

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」發文表示，他先前在好市多熟食部的用餐區吃熱狗堡時，忽然被眼前的老兄吸引了目光，對方扛著6至7盒的凱薩沙拉，並緩緩走向「洋蔥搖滾區」，熟練的將沙拉的塑膠蓋打開。

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那名老兄將凱薩沙拉盒內的麵包塊及醬料先取出，接著不停的「轉啊轉」，讓整盒沙拉都鋪滿洋蔥丁。原PO看到後，不禁直呼，「我整個茅塞頓開！原來凱薩沙拉可以這樣吃」，於是他也在日後都以這種新吃法來享用凱薩沙拉。

▲原PO在沙拉上鋪滿如雪花般的洋蔥丁。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO表示，滿滿的洋蔥丁讓沙拉更加鮮甜，「提升到另一層次了！」不過他也強調，取用洋蔥時，千萬不要浪費，還是要衡量自己的能力，「取自己吃得完的量。」

不少網友看到這個全新吃法後，紛紛驚呼，「下次我也要來試看看」、「我是濃湯加這個」、「新吃法！加一些應該不錯」、「我今天才買3盒沙拉，沒想到有這個方法」、「我下次絕對要這樣吃爆」、「如果很愛又有吃完不浪費，是ok的」、「這樣真的超好吃的啦，牛肉捲裡面塞一些洋蔥也超好吃的啦！根本百搭」、「我上次也看到一對外國人老兄這麼做」、「披薩配洋蔥也好吃，大家可以試試看唷」。

不過也有網友認為這樣似乎不太好，因為洋蔥主要是提供給有購買熱狗堡的民眾使用，這樣很可能讓其他人吃不到，「難怪我常常空轉」、「奧客無誤」、「感覺卡費又要漲了」。面對這樣的質疑，則有不少人回應，同樣都有消費，只要好市多並沒有明文規定不能使用在熱狗外的食品，且確實吃完、沒有浪費，應該也不至於是「奧客」。