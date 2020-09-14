手滑打翻可頌超QQ！好市多正妹店員「暖心1舉」被讚爆：太感動～

▲好市多。示意圖，非本文當事店家。（圖／記者張一中攝）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，雖然年費不算便宜，但客人至上的服務態度還是擁有大票粉絲。一名女網友日前去北投的好市多購物時，一不小心就把準備結帳的可頌（croissants）給打翻了，原本覺得剩下半盒也還是可以吃，打算摸摸鼻子就算了，想不到店員見狀後，卻給她一盒全新的，讓她瞬間超開心。

這名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，日前她與先生一同去北投的好市多購物，兩人買了一大堆的東西，其中就包含熱門商品「可頌」。而在結帳前，原PO才剛拿起來，手卻不小心滑了一下，便將可頌打翻了，只剩下差不多半盒而已。

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▲店員暖心的補給原PO一盒新的可頌。（圖／原PO授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

原PO跟先生雖然無奈，但畢竟是自己不小心，加上覺得半盒還是可以吃，所以決定摸摸鼻子就算了。而驚喜的事情發生了，幫忙結帳的正妹店員一看到這樣的情況，竟然「主動給我們補一盒新的」，完全落實了以客為尊的服務態度，讓原PO瞬間覺得超暖心，也非常感謝對方。

貼文曝光後，不少網友紛紛留言大讚，「體貼客人是好的，我也喜歡好市多」、「我也有同樣案例，覺得很感動」、「優質服務～客人至上」、「這就是我喜歡好市多的原因」、「面對好客戶，賣場也很好」。

此外，也有網友認為原PO這種客人很不錯，「難得有這種理性的人，不是一天到晚想退貨、換貨的奧客」、「體貼的客人」、「你跟先生真是忠厚老實」、「有這樣的客人很棒」、「您是位有品味的好客人」。