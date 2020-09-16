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才649元！好市多「迪士尼玩偶」爆出購物車　少女心狂噴：超好抱

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▲▼ 超大Tsum Tsum布偶。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲超大的Tsum Tsum布偶。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

記者曾筠淇／綜合報導

美式賣場好市多（Costco）深受台灣人的喜愛，除了販售美食、日用品，店家還會不定期推出令人少女心噴發的大布偶，不少大人、小孩都禁不起誘惑，一看到便趕緊抓幾隻回家。一名網友日前就分享，她在好市多忽然看到迪士尼「Tsum Tsum」的米奇、米妮娃娃，讓她激動尖叫、手刀帶回家；她也不禁直呼，「超可愛、超好抱的阿！」

這名網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她先前去好市多時，看見民眾手上竟抱著超大型的「Tsum Tsum」娃娃，讓她和妹妹忍不住興奮尖叫，並趕快在賣場尋找米奇、米妮。

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▲▼ 超大Tsum Tsum布偶。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲巨無霸Tsum Tsum大到快要掉出購物車外。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

當原PO終於找到「Tsum Tsum」的米奇、米妮娃娃後，便立刻各抓一隻塞到購物車上，由於體積龐大，甚至直接爆出購物車外，不過她卻表示，「本尊比照片看起來再大一點！」此外，原PO也向記者透露，她是在好市多的高雄中華店所購買的，且一隻只要649元，不過不知道是不是每個門市都有販售。

▲▼ 超大Tsum Tsum布偶。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

▲Tsum Tsum布偶一隻只要649元。（圖／網友授權提供，未經同意請勿隨意翻攝，以免侵權）

許多網友看到照片後，少女心全噴發，「我最愛的米奇」、「這照片讓我看了有點想要」、「大尖叫」、「巨無霸滋姆滋姆」、「家裡夠大很適合當靠枕，超舒服的」、「好可愛啊！TsumTsum 耶」、「真的很可愛，很軟很好摸」、「繫好安全帶準備回家」、「已有米奇，想要再買一隻米妮」、「有人可幫忙代購嗎」、「太可愛了吧！天阿」。

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