買一車衛生棉被白眼「有流那麼多血？」　他揭真相感動萬人

▲原PO買了一車衛生棉，卻被旁人酸「有流那麼多血？」（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

網搜小組／柯沛辰報導

防疫生活期間，民生物資總是備受關注。高雄一名男網友近日到好市多購物，買下一整車的衛生棉，卻被誤會是刻意屯貨，排隊結帳時遭嘲諷「是有流那麼多血嗎？」事後，他無奈上網澄清，這些物資是要捐給兒福中心，讓許多網友感動直呼「謝謝有善良的你！」

原PO在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」發文表示，他剛剛跟家人去中華店購物結帳時，被很多人側目，還聽到有人用台語說「阿西烏流那麼多血膩？」（是有流這麼多血嗎？），「這邊有沒有剛剛也在中華店購物的群友呢？」

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原PO解釋，他日前聯絡某兒福單位，得知對方有缺一些女性夜用衛生棉，所以準備購買送去，之所以特地發文澄清，是擔心被不知情的客人放大檢視，甚至引發「衛生棉之亂」。

許多網友看完紛紛大讚，「買什麼到底關他們什麼事」、「好心人會有好報」、「身教是最好的教育」、「你真棒，你當下應該問看看對方要不要一起幫忙送」、「量販店本來就是讓商家進貨的」、「又不是流到她的血，意見那麼多」、「學習了，評論他人前真的要三思，共勉之」。

文章曝光後，引發熱烈迴響，累積超過1.4萬人按讚。對此，原PO也感謝大家認同，「已經把物資和大家的熱情送到目的地了，還跑去買了一些小女生成長的衣物，希望人間永遠有溫暖！」

▼文章貼出不久，原PO擔心洗版，便貼心關閉留言功能。（圖／翻攝自臉書社團／Costco好市多 商品經驗老實說）

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