期盼金正恩重回談判桌！蓬佩奧「超樂觀」：仍致力與北韓協商

▲蓬佩奧表示，美國在檯面下仍致力於與北韓協商。（圖／達志影像／美聯社）

記者羅翊宬／綜合外電報導

美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）於美東時間15日表示，雖然美國與北韓（朝鮮）關係維持膠著狀態，然而在去核化議題協商上，美國政府正進行相當程度上的努力，不管是與日韓等同盟國家、還是與北韓當局等；對於是否能成功讓北韓當局回歸談判桌，則是呈現出樂觀的態度。

根據《韓聯社》報導，蓬佩奧該日在與智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）的視訊對談上，表示不僅有信心與北韓當局達成下一步的進展，且金正恩有望朝其他方向發展，「但我依然抱持著樂觀的態度」。

篷佩奧補充道，「雖然在檯面上非常寂靜（指未有任何消息），但在檯面下我方仍與同盟國日本、南韓進行許多努力。隨著時間過去，有可能衍生出許多機會，為打探所有的可能，我們甚至也致力與北韓（溝通中）。」

蓬佩奧雖未明確指出美國當局目前正進行何種協商、朝著何種方向努力，但其所表明的「正與北韓進行努力」受到各界矚目。

儘管2018年以後美國總統川普與北韓最高領導人金正恩進行了3次歷史性的世紀大會晤，且雙方官員也針對去核等議題進行數次的實務協商，然而雙方在去核、簽署終戰宣言等議題上始終抱持不同見解、未達成共識，雙方關係陷入膠著。蓬佩奧日前此番言論，無疑顯示出美國私底下仍試圖與北韓存在著某種程度上的溝通。

▲美國政府深知，北韓近期受到洪災與颱風侵襲所苦。（圖／達志影像／美聯社）

報導指出，蓬佩奧近日在參與節目訪談時，針對北韓所面臨的困局表示，「（北韓）不僅面臨經濟上的挑戰、也存在著對抗新冠肺炎（COVID-19）的風險，我們期望能對北韓伸出援手、進行人道上的支援。」

美國東亞暨太平洋事務助理國務卿史達偉（David R. Stilwell）於14日談及北韓的洪水、風災，強調雙方有必要再度展開對話。

《韓聯社》分析，美國政府之所以對北韓的態度軟化，無疑是欲避免北韓在10月10日勞動黨75周年黨慶、或是11月美國總統大選前，做出飛彈試射等軍事挑釁行為，進而影響川普的選情。

而南韓現任國防部長鄭景斗（정경두）也於15日國會質詢政府時表示，目前北韓正著重於準備75年黨慶閱兵典禮與災後重建工作，因此尚位捕捉到進行任何軍事挑釁的跡象。

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