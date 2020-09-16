陳時中扛美豬疑慮　王世堅酸：扣掉唱歌拍照又不是每天都上戰場

▲陳時中出席詹雅雯30週年演唱會。（圖／記者張一中攝）



記者蔡文鈴／台北報導

總統蔡英文宣布開放萊克多巴胺美豬後爭議不斷，在野黨舉辦多場公聽會，但主管機關衛福部卻未派人出席。對此，民進黨台北市議員王世堅在政論節目中開嗆，這樣的作法不對，扣掉去拍照、唱歌的時間，又不是每天都能上戰場。

對於衛福部缺席公聽會，王世堅在15日播出的《新聞深喉嚨》中表示，陳時中的作法絕對錯誤，讓美豬事件弄巧成拙，當外界有越來越多的質疑聲浪時，陳時中要負很多責任，沒時間可以，但不能說「天塌下來我負責」，哪有國會要求公聽會、協調會可以不派人來了，部長不到沒關係，但還有其他局處長啊，沒有這種事情。

王世堅也說，陳時中這樣越幫越忙，不能說「所有事天塌下來我來」，你又不是三頭六臂、又不是 24小時365天都可以上戰場，「你還要要扣掉去唱歌拍照片的時間啊」，既然是這樣就照體制來。

時代力量日前召開三場記者會、一場公聽會，討論美豬議題，但衛福部一場都沒有出席，也沒有派代表到場，立委邱顯智還在臉書PO出協尋失蹤人口衛福部，「回應人民的疑慮，很難嗎？」

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