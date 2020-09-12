超大咖男神驚現好市多　她尖叫：從身邊走過！粉絲嗨：根本中樂透

▲老蕭突現身好市多！（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



網搜小組／劉維榛報導

逛好市多遇到超大咖男神！一名女網友驚呼，今（12）日恰巧去賣場採買用品，超幸運遇到蕭敬騰本尊，原來他來加持「老蕭拌麵」的買氣，也大方發試吃品給粉絲，消息曝光後，引起粉絲嗨炸「哇！根本中樂透！」

一名女網友在臉書《COSTCO 好市多 消費經驗分享區》興奮吶喊，今日剛好有空檔去補貨，竟在賣場遇到超大咖歌手蕭敬騰，「他從我身邊走過耶！老蕭來補貨？」

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事實上，愛吃辣的蕭敬騰副業越做越大，跨足拌麵市場，賣起老蕭拌麵，而今天突現身好市多，完全無任何預告，讓現場粉絲秒暴動，原PO也尖叫直呼，「這場應該是快閃，不然怎麼會完全沒有半點預告風聲拉～大驚喜～有人也在現場嗎？」

▲老蕭從旁走過，超幸運！（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）



畫面可見，蕭敬騰穿著薄荷綠系的運動上衣，帥氣一秒爆棚，他站在拌麵牆旁，還拿著創新紀錄的看板，現場也有舉辦試吃活動，引發眾人圍觀！底下網友嗨翻直呼，「看起來是內湖店」、「怎不是打籃球」、「WOW～也太幸運了啦」、「哇！根本中樂透」、「這麼神秘不行吧～好歹老蕭乾麵也是我必買商品之一欸」、「也好想偶遇蕭帥QQ」、「羨慕～羨慕～好羨慕」、「看來以後內湖人潮會更爆滿 ，老蕭粉絲蹲點」。

▼網友超羨慕！（圖／翻攝自COSTCO 好市多 消費經驗分享區）

