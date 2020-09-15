醉駕肇逃闖紅燈撞機車！台南人渣釀1死2傷　有逃亡之虞裁准收押

▲肇事的張姓男子被警方依過失致死等罪嫌移送台南地檢署偵辦，檢方認有逃亡之虞，向法院聲請羈押獲准。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市永康區台39線與歸仁區西埔一街821巷口，1死2傷車禍命案，駕駛人張姓男子，涉嫌酒駕、闖紅燈及另一起車禍肇逃，經移送台南地檢署偵訊後，檢察官認為張姓駕駛人有逃亡之虞，14日晚上向法院聲請羈押，台南地院15日下午以犯罪嫌疑重大、有逃亡之虞裁定羈押。

台南地院行政院長林福來指出，被告張男因酒後駕車致死等案件，經訊問後法官認為被告涉嫌酒後駕車致死、致重傷罪嫌重大，被告追撞前方小客車肇事後逃逸，可能造成他人求償無門，竟未下車查看或留在現場處理肇事責任，被告知悉自己酒駕肇事，仍然駕車高速逃跑，而後撞擊被害人等機車，被告無法提出相當之具保，故有事實足認為被告有逃亡之虞。

法官認為本案害及人命，被告無法為相當之具保，為確保追訴、審判或執行程序之順利進行，非予羈押，國家追訴及刑罰權即有難以實現之危險，再參酌被告所涉酒駕肇事罪嫌，造成重大傷亡，對他人生命、身體、家庭、社會秩序產生嚴重危害，且權衡國家刑事司法權之有效行使、社會秩序及公共利益、被告人身自由之私益及防禦權受限制之程度，認有羈押之必要，應予羈押，以利追訴、審判。

49歲張姓男子9月13日晚上駕駛自小客車沿台39線外側車道由南往北直行時，適與沿西埔一街821巷東向西直行由39歲曾姓女子駕駛之機車發生碰撞而肇事，機車尚搭載2名乘客，分別是3歲劉姓男童及9歲劉姓女童，3人被強大撞擊力撞飛，機車還因而起火。

車禍導致曾姓騎士及劉姓男童現場ohca無生命跡象，劉姓女童（左大腿封閉性骨折．多處撕裂傷，意識清醒），3人由救護車分送永康奇美醫院及成大醫院急救，其中曾姓女騎士送成大醫院搶救仍宣告不治，劉童經奇美醫院搶救有恢復心跳，目前正住院觀察，但仍有生命危險。

另歸仁分局調查9月13日晚上7時55分許，張男於台39線及南丁路271巷口與他車發生A3車禍肇逃後，再造成永康轄區高鐵橋下道路A1車禍死傷案，經調閱行車紀錄器等相關跡證，有關張男A3車禍肇事逃逸違規事實明確，歸仁警方依道路交通管理處罰條例開立肇事逃逸、任意變換車道及闖紅燈等罰單。張男被永康分局移送台南地檢署偵辦，檢察官認為張姓駕駛人有逃亡之虞，14日晚上向法院聲請羈押，15日下午台南地院羈押庭裁定羈押。

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