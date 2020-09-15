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國1台南仁德系統匝道封閉！槽車撞護欄橫躺路中...棕櫚油洩滿地

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▲國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道）發生油槽車翻覆事故，消防人員搶救駕駛人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道）發生油槽車翻覆事故，消防人員搶救駕駛人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國道1號北向330.8公里處匝道，15日中午發生一起「油槽車」，疑因轉向失控擦撞護欄後側翻於匝道，致載運棕櫚油外洩於車道上，46歲張姓駕駛人受困車內，台南市消防局據報出動消防人車前往搶救，將張男搶救脫困，將左手、右腳開放式骨折的張男送成大醫院救治，全案由國道警察第四大隊調查處理中。

▲國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道）發生油槽車翻覆事故，消防人員搶救駕駛人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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台南市消防局於15日中午12時59分許據報，在國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道），有「油槽車」翻覆在車道上，消防局立即出動文、歸仁消防分隊9車17人前往搶救，消防人員到場發現該槽車載運棕櫚油，油液外洩於車道上，46歲張姓駕駛人（高市人）受困車內。

▲國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道）發生油槽車翻覆事故，消防人員搶救駕駛人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

消防人員馬上進行搶救，射水降溫防護，並通報國道警察第四大隊及消防署、台南市警局、台南意外事故緊急通報小組。在消防人員破壞車體搶救下，張姓駕駛於下午2時3分脫困，消防人員初步檢查，張男左手、右腳開放式骨折，意識清醒，以救護車送成大醫院救治。

▲國道1號北向330.8公里處（仁德系統-東往北匝道）發生油槽車翻覆事故，消防人員搶救駕駛人送醫救治。（圖／記者林悅翻攝，下同）

國道警察第四大隊據報派員到場查處，並進行交通管制，勘查測繪蒐證，初步調查張姓駕駛人，疑因轉向失控擦撞護欄後側翻於匝道，致載運35噸粽櫚油（非危險物品）外洩於車道上，事故現場於下午1時32分暫時管制東往北匝道進行拖吊作業，現場排除障礙中。警方已通報該肇事車輛所屬公司派員前來協助處理，

目前全案詳細肇事原因及相關責任正由國道警察第四大隊新市分局調查處理中。另在警方全力處理下，下午4時26分許現場障礙排除，恢復通車。

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