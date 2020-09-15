中華鳥會拒簽「政治表態」文件　遭國際鳥盟除名

▲中華鳥會針對遭國際鳥盟除名，發表中英文聲明。（圖／翻攝自中華民國野鳥學會官網）



記者林彥臣／綜合報導

中華民國野鳥學會（中華鳥會）因為拒絕國際鳥盟（BirdLife International）要求簽署有關於「不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」的相關文件，因此在9月7日的全球理事會上，投票將中華鳥會除名。對此，中華鳥會也在官網上，發表了中英文雙語聲明，還原整件事情的始末。

中華鳥會聲明指出，「根據國際鳥盟全球理事會的決議，由於本會的中文名稱『中華民國野鳥學會』對國際鳥盟的夥伴關係造成經營上的『風險』，因此將中華鳥會自正式夥伴關係中移除。」

聲明指出，國際鳥盟為了處理名稱的問題，自2019年底起要求中華鳥會更改合法註冊的中文名稱，而中華鳥會作為共同為保育努力的合作夥伴，願意對此議題進行討論。

事實上，中華鳥會在過去的20年間已被要求更改過英文名稱三次，這是首次被提及中文名稱的問題。但是，國際鳥盟全球理事會片面要求本會簽署一份文件，「承諾不促進或倡導中華民國的合法性及台灣脫離中國獨立」。

中華鳥會強調，作為一個野鳥保育的非政府組織，從未就任何此類議題表達過立場，「我們認為簽署這樣的文件相當不合適，因此拒絕簽署。中華鳥會不是政治推手，我們是保育組織！」

除了要求中華鳥會更改名稱並簽署聲明之外，國際鳥盟也告知他們將不參與由台灣政府全額或部分資助的任何相關活動，也不允許國際鳥盟的名稱和標誌被使用或展示在有標示我國國旗、標誌、符號等相關文件、文獻、報告或任何形式的傳播媒體。

國際鳥盟解釋，之所以這樣做的目的，是因為對國際鳥盟而言，一方面要與中華民國的「獨立」保持距離，另一方面又從該實體政府獲取經濟利益是「奇怪」的事情。這樣的聲明顯然是基於政治考量，而國際鳥盟這樣的全球保育組織不應該做出這樣的決定！

中華鳥會強調，無論是名稱變更、簽署文件或接受這些新的合作規則，只要國際鳥盟單方面認為中華鳥會是風險，仍會被移除會籍。

▲中華鳥會對於保育工作，提供許多貢獻。（圖／中華民國野鳥學會提供）



中華鳥會不滿表示，「從不認為我們的組織對於國際鳥盟是一個風險」中華鳥會在亞洲地區長年以來是一個強而有力的合作夥伴，在鳥類保育上一直都有良好的紀錄，其中野鳥棲地及黑面琵鷺的保育就證明了這點，將重要的成員從夥伴關係中除名，對於保育工作，特別是亞洲地區的野鳥保育蒙上一層陰影，而這似乎也成為了「政治妨礙良好保育工作的例子」。

中華鳥會成立於1988年，1994年成為國際鳥盟的成員，2001年，更改英文會名為「Wild Bird Federation Taiwan」。 2008年，由於中國多次向國際鳥盟施壓，將英文名稱改為「Chinese Wild Bird Federation」。

中華鳥會中英文聲明全文

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